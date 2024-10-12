Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δυνάμεις του έπληξαν περίπου 280 «τρομοκρατικούς στόχους» κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στον Λίβανο και τη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια του Γιομ Κιπούρ, από το βράδυ της Παρασκευής έως τη δύση του Σαββάτου.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία «βομβάρδισε περίπου 280 τρομοκρατικούς στόχους που ανήκαν στη Χεζμπολάχ στον Λίβανο και στη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Μεταξύ αυτών ήταν υπόγειες τρομοκρατικές υποδομές, αποθήκες όπλων, στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, πυρήνες τρομοκρατών και άλλες τρομοκρατικές υποδομές», υπογράμμισε η ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

