Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα μία φωτογραφία ενός ομήρου που σκοτώθηκε από έναν από τους φρουρούς της προκειμένου να «εκδικηθεί», με τον ισραηλινό στρατό να απαντάει ότι ανέκτησε τη σορό που διακρίνεται στη φωτογραφία τον Νοέμβριο στη Λωρίδα της Γάζας.

«Έπειτα από έρευνα, καθορίστηκε πως ο στρατιώτης στον οποίο είχε ανατεθεί να φρουρεί τον κρατούμενο του εχθρού, ο οποίος σκοτώθηκε, ενήργησε με στόχο να εκδικηθεί, αντίθετα προς τις οδηγίες, αφότου έμαθε για τον θάνατο των παιδιών του σε ένα μακελειό που διέπραξε ο εχθρός», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κασάμ, Αμπού Ομπέιντα, σε μια ανακοίνωση.

Η φωτογραφία που δημοσιεύτηκε είναι εκείνη «ενός ομήρου που δολοφονήθηκε και του οποίου η σορός βρέθηκε κατά τη διάρκεια μιας κοινής επιχείρησης» του στρατού και των δυνάμεων ασφαλείας του Ισραήλ τον Νοέμβριο, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο ισραηλινός στρατός.

«Η οικογένειά του έχει ενημερωθεί», συμπληρώνεται.

Εκ των 251 ανθρώπων που κρατήθηκαν όμηροι κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, 111 παραμένουν κρατούμενοι στη Γάζα, εκ των οποίων 39 δηλώθηκαν νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Ο στρατιωτικός βραχίονας της ισλαμιστικής οργάνωσης ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ξεκινά μια «έρευνα» αφότου μαχητές της «σκότωσαν έναν όμηρο» και «τραυμάτισαν δύο γυναίκες ομήρους» σε «δύο ξεχωριστά περιστατικά» στη Λωρίδα της Γάζας.

Αυτά τα γεγονότα «δεν αντιπροσωπεύουν την ηθική μας και τα διδάγματα της θρησκείας μας στη διαχείριση των κρατουμένων και θα ενισχύσουμε τις οδηγίες μας» τόνισε ο Ομπέιντα, υπογραμμίζοντας πως θεωρεί «πως ο εχθρός φέρει την πλήρη ευθύνη για κάθε οδύνη και κίνδυνο στα οποία εκτίθενται οι αιχμάλωτοί του».

Ο Αμπού Ομπέιντα δεν ανέφερε πότε συνέβη το περιστατικό. Η χρονική στιγμή της αποκάλυψης της Χαμάς θα μπορούσε να αποτελεί μια προσπάθεια να αυξηθεί η πίεση στο Ισραήλ ενόψει των διαπραγματεύσεων για μια εκεχειρία στην Ντόχα.

Απεσταλμένοι από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, το Κατάρ και την Αίγυπτο συναντώνται σήμερα στην Ντόχα σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί μια συμφωνία για την εφαρμογή μιας εκεχειρίας, η οποία θα μπορούσε να προβλέπει την απελευθέρωση Ισραηλινών και ξένων ομήρων που κρατούνται στη Γάζα ως αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση πολλών Παλαιστινίων που είναι φυλακισμένοι στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

