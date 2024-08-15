Το σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας από τους σμηνάρχους του υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα μια αεροπορική επιδρομή στη Συρία, την οποία απέδωσε στον υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συνασπισμό κατά των τζιχαντιστών.

Ο Αχμαντρέζα Αφσαρί, μέλος των «συμβουλευτικών αεροδιαστημικών δυνάμεων» του σώματος στη Συρία, «έπεσε μάρτυρας εξαιτίας των τραυμάτων που προκλήθηκαν από έναν αεροπορικό βομβαρδισμό», δήλωσε ο αρχηγός των Φρουρών Χουσεΐν Σαλαμί, σε ένα δελτίο Τύπου που αναμετέδωσε το κυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Ο αξιωματικός είχε μεταφερθεί από τη Συρία στο Ιράν για να νοσηλευτεί, μετά το πλήγμα «των δυνάμεων του εχθρικού συνασπισμού στη Συρία», διευκρινίζεται στο δελτίο Τύπου, όπου αναφέρεται επιπλέον ότι τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν πριν από δύο ή τρεις εβδομάδες, χωρίς να διευκρινίζει σε ποια ακριβώς περιοχή.

Στα τέλη Ιουλίου, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μια ΜΚΟ με έδρα τη Βρετανία, που διαθέτει, ωστόσο, ένα τεράστιο δίκτυο πηγών στη Συρία, είχε κάνει λόγο για έναν αεροπορικό βομβαρδισμό στον οποίο είχαν σκοτωθεί τρεις φιλοϊρανοί μαχητές στη συριακή επαρχία Ντέιρ αλ Ζορ (ανατολικά), όπου το Ιράν ασκεί μια σημαντική επιρροή.

Για το πλήγμα δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης.

Ένας εκπρόσωπος Τύπου του στρατιωτικού συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ, που συστάθηκε το 2014 για να πολεμήσει την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, είχε τότε δηλώσει ότι «ούτε ο συνασπισμός ούτε οι αμερικανικές δυνάμεις» είχαν διεξάγει πλήγματα στο Ντέιρ αλ Ζορ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

