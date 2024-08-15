Ώρα μηδέν στη Μέση Ανατολή: Ξεκίνησαν οι συνομιλίες στην Ντόχα με στόχο την εκεχειρία στη Γάζα

Ξεκίνησαν οι συνομιλίες στην Ντόχα, όπου Κατάρ, Αίγυπτος και ΗΠΑ διαβουλεύονται με το Ισραήλ και τη Χαμάς, με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα και μια συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος που ενημερώθηκε σχετικά.

Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ αναμένεται να συμμετάσχει στον νέο γύρο συνομιλιών μαζί με τους εταίρους του από τις ΗΠΑ και την Αίγυπτο και τον πρωθυπουργό του Κατάρ.

Οι σημερινές συνομιλίες είναι το αποτέλεσμα μιας μεγάλης διπλωματικής προσπάθειας των μεσολαβητών του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ να πιέσουν για μια τελευταία προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος, ενώ ελλοχεύει ο κίνδυνος εξάπλωσης στη γύρω περιοχή, ειδικά μετά τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη και τη δέσμευση του Ιράν ότι θα απαντήσει.

Ο επείγων χαρακτήρας των συνομιλιών τονίστηκε από τους τρεις διαμεσολαβητές, οι οποίοι εξέδωσαν σπάνια κοινή δήλωση την περασμένη εβδομάδα καλώντας τα εμπόλεμα μέρη να επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις και πρόσφεραν αυτό που αποκαλούσαν «τελική πρόταση» για να ξεπεραστούν τα τελευταία εμπόδια.

Οι λεπτομέρειες αυτής της πρότασης δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Την ίδια ώρα, διπλωμάτες των ΗΠΑ και της Μέσης Ανατολής έχουν κινητοποιηθεί, για να αποτρέψουν το Ιράν από το να εξαπολύσει επίθεση στο Ισραήλ που θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενικευμένο πόλεμο. Τόσο το Ιράν όσο και οι ΗΠΑ έχουν πει ότι οι γραμμές επικοινωνίας μεταξύ τους είναι ανοιχτές.

Υπό το πρίσμα ότι μια ενδεχόμενη επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ θα μπορούσε να αποτραπεί, σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία στην Ντόχα, καθιστά σαφές πόσο κρίσιμη είναι η σημερινή -ύστατη κατά πολλούς- διπλωματική προσπάθεια.

Ωστόσο, η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε το Σάββατο ότι τα αντίποινα είναι «εντελώς άσχετα με την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα».

Η Χεζμπολάχ με το «χέρι στη σκανδάλη»

Εξάλλου χθες υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος ασφαλείας, που μίλησε στο Reuters, δήλωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία, μαζί με συμμάχους όπως η Χεζμπολάχ, θα εξαπολύσουν απευθείας επίθεση, αν οι συνομιλίες για τη Γάζα δεν φέρουν κανένα αποτέλεσμα ή αν η Τεχεράνη αντιληφθεί ότι το Ισραήλ κωλυσιεργεί τις διαπραγματεύσεις.

Οι πηγές δεν ανέφεραν πόσο καιρό θα επιτρέψει το Ιράν να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις προτού απαντήσει.

Δύο υψηλόβαθμες πηγές, που βρίσκονται κοντά στη λιβανέζικη Χεζμπολάχ τόνισαν ότι η Τεχεράνη θα δώσει μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις, αλλά δεν θα εγκαταλείψει τις προθέσεις της για αντίποινα.

Μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα θα έδινε στο Ιράν ένα πρόσχημα για μια μικρότερης κλίμακας «συμβολική» απάντηση στη δολοφονία Χανίγα, είπε μια από τις πηγές.

Η συζήτηση στην Ντόχα διεξάγεται πάνω στην πρόταση τριών σημείων που είχε παρουσιάσει ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στα τέλη Μαΐου, και προβλέπει την απελευθέρωση ομήρων από τη Γάζα με μια «πλήρη και ανεπιστρεπτί κατάπαυση του πυρός» και την απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ.

Η πρώτη φάση θα διαρκέσει έξι εβδομάδες και θα περιλαμβάνει την «απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από όλες τις κατοικημένες περιοχές της Γάζας» και την «απελευθέρωση ενός αριθμού ομήρων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, ηλικιωμένων, τραυματιών με αντάλλαγμα την αποδέσμευση εκατοντάδων Παλαιστινίων αιχμαλώτων» και την εφαρμογή προσωρινής εκεχειρίας.

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την «ανταλλαγή αιχμαλώτων με σκοπό την απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ζωντανών ομήρων, συμπεριλαμβανομένων των ανδρών στρατιωτών» και τον οριστικό τερματισμό των μαχών.

Στην τρίτη φάση, θα ξεκινήσει ένα «μείζον σχέδιο ανοικοδόμησης για τη Γάζα και τυχόν τελικά λείψανα ομήρων που έχουν σκοτωθεί θα επιστραφούν στις οικογένειές τους», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Δεν είναι σαφές πόσοι από τους αρχικούς ομήρους που πρόκειται να απελευθερωθούν είναι ακόμα ζωντανοί.

Χαμάς και Ισραήλ έχουν εμπλακεί σε εξαντλητικές διαπραγματεύσεις εδώ και μήνες.

Αξιωματούχοι από το Κατάρ και την Αίγυπτο ενεργούν ως μεσάζοντες, παραδίδοντας μηνύματα στους εκπροσώπους του Ισραήλ και της Χαμάς με διπλωματία τύπου «λεωφορείου», καθώς εκπρόσωποι των αντιμαχόμενων μερών δεν είναι παρόντες στην ίδια τοποθεσία.

Τεχνικές ομάδες έχουν πετάξει μέσα και έξω από την Ντόχα και το Κάιρο για να διευκρινίσουν τις λεπτομέρειες για μια πιθανή συμφωνία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.