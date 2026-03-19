Μερτς: Χαιρετίζω την ετοιμότητα του Τραμπ να τερματίσει τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαιρέτισε την Πέμπτη τα σήματα που, όπως είπε, έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Trump) ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράν θα μπορούσαν να λάβουν τέλος, γεγονός που θα επέτρεπε στην Ευρώπη να συμβάλει στη διασφάλιση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

«Είμαι ρητά ευγνώμων που ο πρόεδρος των ΗΠΑ έστειλε ένα μήνυμα σχετικά με αυτό χθες το βράδυ, ότι είναι διατεθειμένος να τερματίσει τις εχθροπραξίες», δήλωσε στους δημοσιογράφους πριν από τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Ο Τραμπ δήλωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι το Ισραήλ «ξέσπασε βίαια» και επιτέθηκε στο μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου του Ιράν -μια σημαντική κλιμάκωση στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ- αλλά πρόσθεσε ότι το Ισραήλ δεν θα πραγματοποιήσει περαιτέρω τέτοιες επιθέσεις, εκτός εάν το Ιράν προχωρήσει σε αντίποινα.

Ο Μερτς επανέλαβε ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να βοηθήσει στη σταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής μόλις σταματήσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις.

Πηγή: skai.gr

