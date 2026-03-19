Ιράν: Εξετάζει την επιβολή τελών διέλευσης σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν εξετάζει μια πρόταση για την επιβολή τελών διέλευσης σε σκάφη που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε ένας νομοθέτης την Πέμπτη, σε μια πιθανή προσπάθεια να επωφεληθεί οικονομικά από τον νέο έλεγχο της Τεχεράνης πάνω στην κρίσιμη υδάτινη οδό, από την οποία διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου αερίου.

Από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, η Τεχεράνη έχει διαταράξει τη θαλάσσια διέλευση μέσω των στενών για σκάφη που, όπως υποστηρίζει, συνδέονται με τους πολεμικούς της αντιπάλους και τους συμμάχους τους.

Σύμφωνα με το Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Ιράν (ISNA), ο νομοθέτης δήλωσε ότι το κοινοβούλιο εξετάζει ένα νομοσχέδιο βάσει του οποίου οι χώρες που χρησιμοποιούν τα στενά για ναυτιλία, μεταφορά ενέργειας και προμήθειες τροφίμων θα υποχρεούνται να καταβάλλουν διόδια και φόρους στο Ιράν.

Ένας σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν δήλωσε ότι «ένα νέο καθεστώς για τα Στενά του Ορμούζ» θα ακολουθήσει τον ενδεχόμενο τερματισμό του πολέμου, επιτρέποντας στην Τεχεράνη να εφαρμόζει θαλάσσιους περιορισμούς σε κράτη που της έχουν επιβάλει κυρώσεις.

«Χρησιμοποιώντας τη στρατηγική θέση των Στενών του Ορμούζ, μπορούμε να επιβάλουμε κυρώσεις (στη Δύση) και να εμποδίσουμε τα πλοία τους να περάσουν από αυτή την υδάτινη οδό», δήλωσε την Πέμπτη ο Mohammad Mokhber, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.