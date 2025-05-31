Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 6 Μαΐου, θα συναντήσει για πρώτη φορά την Πέμπτη τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα τον δεχτεί στον Λευκό Οίκο, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης Στέφαν Κορνέλιους.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με την ευκαιρία του πρώτου επίσημου ταξιδιού του Μερτς στις Ηνωμένες Πολιτείες την ερχόμενη εβδομάδα, εν μέσω εντάσεων που συνδέονται με την Ουκρανία και τον εμπορικό πόλεμο που ξεκίνησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επέβαλε ή απείλησε ότι θα επιβάλει μια σειρά τελωνειακών δασμών στους εταίρους του.

Οι δύο άνδρες θα συζητήσουν το θέμα του εμπορίου, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, "τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας", καθώς και τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών τους, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος.

Μερτς και Τραμπ έχουν ήδη μιλήσει τηλεφωνικά αρκετές φορές.

Λόγω της σημασίας των εξαγωγών για την οικονομία της, η Γερμανία ανησυχεί ιδιαίτερα για τις επιπτώσεις του εμπορικού πολέμου που ξεκίνησε η Ουάσινγκτον.

Η πρώτη ευρωπαϊκή οικονομία έχει ήδη διανύσει δύο χρόνια ύφεσης και βρίσκεται ουσιαστικά σε στασιμότητα από το 2018.

Η Γερμανία είναι επίσης ο μεγαλύτερος προμηθευτής στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο, μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι θέλει να βάλει τέλος το συντομότερο δυνατό στην ευρείας κλίμακας επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία διαρκεί ήδη περισσότερα από τρία χρόνια. Από την πλευρά τους οι Ευρωπαίοι, ενώ θέλουν να επιβάλουν αυστηρότερες οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας για να την αναγκάσουν να δεχτεί μια εκεχειρία στην Ουκρανία, αντιμετωπίζουν με δυσκολία την αμφιλεγόμενη στάση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δείχνει ανυπομονησία, εξαπολύει απειλές, χωρίς ποτέ να περνά στην πράξη.

Ο Γερμανός καγκελάριος δεσμεύτηκε την Τετάρτη να βοηθήσει το Κίεβο στην παραγωγή, τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Γερμανία, πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, που θα μπορούσαν να φτάσουν στο ρωσικό έδαφος.

