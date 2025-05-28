Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε την Τετάρτη, μετά τη συνάντησή του στο Βερολίνο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την έναρξη συνεργασίας μεταξύ Γερμανίας και Ουκρανίας για την παραγωγή όπλων μακράς εμβέλειας.

Ο Μερτς τόνισε ότι η κυβέρνησή του θα εντείνει τη συνεργασία με το Κίεβο και θα συμβάλει στην υλοποίηση του σχεδίου παραγωγής, χωρίς ωστόσο να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι επανέλαβε την κατεπείγουσα ανάγκη της Ουκρανίας να μπορεί να εξαπολύει πλήγματα σε μεγάλες αποστάσεις, ενισχύοντας το αίτημα του Κιέβου για πιο προηγμένα οπλικά συστήματα.

Οι υπουργοί Άμυνας των δύο χωρών θα υπογράψουν εντός της ημέρας συμφωνία για οπλικά συστήματα μεγάλης εμβέλειας τα οποία κατασκευάζονται στην Ουκρανία, σημείωσε ο Μερτς, τονίζοντας ότι με αυτά οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις θα μπορούν χωρίς περιορισμούς να πλήξουν στρατιωτικούς στόχους και εντός της ρωσικής επικράτειας.

«Πρόκειται για μια συνεργασία σε βιομηχανικό επίπεδο, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο στην Ουκρανία όσο και εδώ, στη Γερμανία», δήλωσε ο Μερτς, επισημαίνοντας τη στρατηγική σημασία της συμφωνίας για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Ουκρανίας και την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας.

Μάλιστα, μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών, το γερμανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η Γερμανία συμφώνησε να παράσχει νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία.

Απαντώντας σε ερώτηση συγκεκριμένα για το σύστημα Taurus, ο καγκελάριος δήλωσε ότι το Βερολίνο θέλει να εξοπλίσει την Ουκρανία με κάθε δυνατότητα που θα την καταστήσει ικανή να αμυνθεί στη ρωσική επίθεση, επανέλαβε ωστόσο ότι «δεν θα συζητηθούν δημοσίως» αυτά τα θέματα και περιορίστηκε να δηλώσει ότι οι συνομιλίες μεταξύ Γερμανίας και Ουκρανίας θα εντατικοποιηθούν κατά το προσεχές διάστημα. Ο Γερμανός καγκελάριος επανέλαβε ότι στόχος είναι η δυνατότητα κοινής παραγωγής.

Παράλληλα, ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι «η Ρωσία δεν έχει δείξει κανένα ενδιαφέρον για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία» και αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας.

«Όποιος λέει ότι δεν έχουμε κάνει αρκετή διπλωματία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, αγνοεί τι έχει συμβεί τις τελευταίες τρεις εβδομάδες», κατέληξε ο Γερμανός καγκελάριος.

Από την πλευρά του, στην κοινή συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι Κίεβο και Βερολίνο κατέληξαν σε νέες συμφωνίες για επενδύσεις στον τομέα της άμυνας. Στο πλαίσιο της αυξανόμενης προσπάθειας της Ουκρανίας να χρηματοδοτήσει την εγχώρια αμυντική της βιομηχανία, ο Ζελένσκι άσκησε πιέσεις για μεγαλύτερη υποστήριξη από τη Δύση.

Μεταξύ άλλων, ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε πως η μη πρόσκληση της Ουκρανίας στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ θα αποτελούσε «νίκη του Πούτιν επί της Συμμαχίας». Αποκάλυψε επίσης ότι ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής της ρωσικής διαπραγματευτικής αποστολής, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, χωρίς να αποκαλύψει το περιεχόμενο της συνομιλίας.

