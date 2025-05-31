Βαρύ πένθος για τη διάσημη τραγουδίστρια Ριάνα, καθώς σήμερα όπως έγινε γνωστό, πέθανε ο πατέρας της σε ηλικία 70 ετών.
Σύμφωνα με το TMZ που επικαλείται πηγή από το περιβάλλον του εκλιπόντος, ο Ρόναλντ Φέντι πέθανε στο Λος Άντζελες ύστερα μετά από μάχη με σοβαρή ασθένεια.
Μόλις την περασμένη Τετάρτη, ο φακός εντόπισε τον αδελφός της Rihanna, Rajad Fenty , να μπαίνει στο Ιατρικό Κέντρο Cedars-Sinai.
Η Ριάνα είχε ταραγμένη σχέση με τον πατέρα της και οι δυο τους ήταν αποξενωμένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν τελικά συμφιλιωθούν.
Τον Φεβρουάριο του 2023, ο Ρόναλντ είχε δηλώσει στο TMZ ότι ήταν πανευτυχής που η κόρη του περίμενε και άλλο ένα παιδί μαζί και ανυπομονούσε να είναι μέρος της ζωής του μωρού.
Ο Ρόναλντ απέκτησε 3 παιδιά με την πρώην σύζυγό του, Μόνικα Μπρέιθγουεϊτ - τη Ριάνα, τον Ρατζάντ και τη Ρόρεϊ .
Το ζευγάρι χώρισε το 2002, ακριβώς τη στιγμή που η καριέρα της Ριάνα άρχιζε να απογειώνεται.
