Βαρύ πένθος για τη διάσημη τραγουδίστρια Ριάνα, καθώς σήμερα όπως έγινε γνωστό, πέθανε ο πατέρας της σε ηλικία 70 ετών.

Σύμφωνα με το TMZ που επικαλείται πηγή από το περιβάλλον του εκλιπόντος, ο Ρόναλντ Φέντι πέθανε στο Λος Άντζελες ύστερα μετά από μάχη με σοβαρή ασθένεια.

Μόλις την περασμένη Τετάρτη, ο φακός εντόπισε τον αδελφός της Rihanna, Rajad Fenty , να μπαίνει στο Ιατρικό Κέντρο Cedars-Sinai.

Η Ριάνα είχε ταραγμένη σχέση με τον πατέρα της και οι δυο τους ήταν αποξενωμένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν τελικά συμφιλιωθούν.

Τον Φεβρουάριο του 2023, ο Ρόναλντ είχε δηλώσει στο TMZ ότι ήταν πανευτυχής που η κόρη του περίμενε και άλλο ένα παιδί μαζί και ανυπομονούσε να είναι μέρος της ζωής του μωρού.

Ο Ρόναλντ απέκτησε 3 παιδιά με την πρώην σύζυγό του, Μόνικα Μπρέιθγουεϊτ - τη Ριάνα, τον Ρατζάντ και τη Ρόρεϊ .

Το ζευγάρι χώρισε το 2002, ακριβώς τη στιγμή που η καριέρα της Ριάνα άρχιζε να απογειώνεται.

Πηγή: skai.gr

