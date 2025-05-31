Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι σκότωσε τον Μοχάμεντ Σινουάρ , επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα, στις 13 Μαΐου, επιβεβαιώνοντας όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου την Τετάρτη.

Μάλιστα σύμφωνα με τους Times of Israel, η Πολεμική Αεροπορία έριξε πάνω από 50 βόμβες σε 30 δευτερόλεπτα στην επιδρομή που σκότωσε τον Μοχάμεντ Σινουάρ.

Η αεροπορική επιδρομή είχε στόχο σήραγγα σε νοσοκομείο στη νότια Γάζα, από την οποία και σκοτώθηκαν εκτός από τον ηγέτη και δύο ακόμα στελέχη της Χαμάς.

The IDF and ISA Reveal Footage From the Strike on the Underground Infrastructure beneath the European Hospital in Khan Yunis, in Which Mohammad Sinwar and Mohammad Sabaneh (commander of the Hamas Khan Younes 's brigade) were eliminated. The strike did not harm the hospital's… pic.twitter.com/HfeH72p2Wu — Matthias Inbar (@MatthiasInbar) May 31, 2025

«Οι τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν ενώ επιχειρούσαν σε ένα υπόγειο κέντρο διοίκησης και ελέγχου, κάτω από το Ευρωπαϊκό Νοσοκομείο στο Χαν Γιουνίς, θέτοντας σκόπιμα σε κίνδυνο τον άμαχο πληθυσμό εντός και γύρω από το νοσοκομείο», αναφέρει ο Ισραηλινός Στρατός.

We eliminated the Head of Hamas, again. He happens to be a Sinwar too. — Israel Defense Forces (@IDF) May 31, 2025

Ο Μοχάμεντ Σινουάρ ήταν ο νεότερος αδελφός του Γιαχία Σινουάρ, του αποβιώσαντος ηγέτη της Χαμάς και σύμφωνα με το Ισραήλ έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επίθεση στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023.

Ανέλαβε τα ηνία της οργάνωσης μετά τον θάνατο του αδελφού του και ο διορισμός του σηματοδότησε την ανάδειξή του σε βασικό παράγοντα λήψης αποφάσεων στον στρατηγικό σχεδιασμό και τις προσπάθειες ανοικοδόμησης της Χαμάς.

Η Χαμάς δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει τον θάνατό του.

Πηγή: skai.gr

