Με 50 βόμβες σε 30 δευτερόλεπτα σκότωσαν τον αρχηγό της Χαμάς, Μοχάμετ Σινουάρ - Τι λέει ο ισραηλινός στρατός

Ουσιαστικά ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαίωσε όσα είχε δηλώσει πριν λίγες ημέρες, ο Νετανιάχου - Η Χαμάς ούτε επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει

Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι σκότωσε τον Μοχάμεντ Σινουάρ , επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα, στις 13 Μαΐου, επιβεβαιώνοντας όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου την Τετάρτη.

Μάλιστα σύμφωνα με τους Times of Israel, η Πολεμική Αεροπορία έριξε πάνω από 50 βόμβες σε 30 δευτερόλεπτα στην επιδρομή που σκότωσε τον Μοχάμεντ Σινουάρ.

Η αεροπορική επιδρομή είχε στόχο σήραγγα σε νοσοκομείο στη νότια Γάζα, από την οποία και σκοτώθηκαν εκτός από τον ηγέτη και δύο ακόμα στελέχη της Χαμάς. 

«Οι τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν ενώ επιχειρούσαν σε ένα υπόγειο κέντρο διοίκησης και ελέγχου, κάτω από το Ευρωπαϊκό Νοσοκομείο στο Χαν Γιουνίς, θέτοντας σκόπιμα σε κίνδυνο τον άμαχο πληθυσμό εντός και γύρω από το νοσοκομείο», αναφέρει ο Ισραηλινός Στρατός.

Ο Μοχάμεντ Σινουάρ ήταν ο νεότερος αδελφός του Γιαχία Σινουάρ, του αποβιώσαντος ηγέτη της Χαμάς και σύμφωνα με το Ισραήλ έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επίθεση στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023.

Ανέλαβε τα ηνία της οργάνωσης μετά τον θάνατο του αδελφού του και ο διορισμός του σηματοδότησε την ανάδειξή του σε βασικό παράγοντα λήψης αποφάσεων στον στρατηγικό σχεδιασμό και τις προσπάθειες ανοικοδόμησης της Χαμάς.

Η Χαμάς δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει τον θάνατό του.

