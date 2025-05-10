Σάλο έχει προκαλέσει στη Βρετανία η παραίτηση του αρχηγό του Πολεμικού Ναυτικού, ναυάρχου Μπεν Κι, μετά από έρευνα που ξεκίνησε σε βάρος του για ερωτική σχέση με γυναίκα συνάδελφό του, αξιωματικό

Το Υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε -νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα- ότι ο ναύαρχος αποχώρησε από τη θέση του, προκαλώντας σοκ στην υπηρεσία. Όμως, ένας εκπρόσωπος δήλωσε τότε απλώς ότι αυτό συνέβη για «ιδιωτικούς λόγους».

Ωστόσο, άλλος εκπρόσωπος το βράδυ της Παρασκευής, 9 Μάϊου 2025, ανέφερε ότι «η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ήταν ακατάλληλο να γίνει κάποιο σχόλιο αυτή τη στιγμή».

Η «Sun» και οι «Financial Times» ανέφεραν σε δημοσιεύματά τους τον πραγματικό λόγο της πρόωρης αποχώρησής του. Ο ναύαρχος Κι επρόκειτο να αποχωρήσει από την ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού το καλοκαίρι. Οι «FT» επικαλέστηκαν δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα, σημειώνοντας ότι η έρευνα αφορούσε μια σχέση με μια γυναίκα αξιωματικό.

Η «Sun» από την πλευρά της ανέφερε στο δημοσίευμά της, ότι ο ναύαρχος Μπεν Κι, ο οποίος είναι παντρεμένος με τρία παιδιά, είναι ύποπτος για παραβίαση του αυστηρού «πρωτοκόλλου υπηρεσίας» του Ναυτικού, το οποίο ουσιαστικά απαγορεύει τις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ των διοικητών και των υφισταμένων τους.

Η ξαφνική εξαφάνιση του ναυάρχου Κι ανάγκασε το Ναυτικό να ακυρώσει τη ναυαρχίδα του, το ετήσιο συνέδριο Sea Power Conference, το οποίο επρόκειτο να ξεκινήσει τη Δευτέρα με στρατιωτικούς προσκεκλημένους από όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με το Sky News η «πέτρα του σκανδάλου» δεν φέρεται να είναι άμεση συνεργάτης του ναυάρχου, ωστόσο είναι στέλεχος του βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού.

The head of the Royal Navy has stepped back from the job after an investigation was launched into an alleged relationship with a female colleague, according to a person familiar with the matter.



🔗 Read more https://t.co/4JcD1LG1fd — Sky News (@SkyNews) May 9, 2025

Είναι εντυπωσιακό ότι το 2022, έναν χρόνο μετά την τοποθέτησή του στη θέση του αρχηγού του Πολεμικού Ναυτικού της Βρετανίας, ο Μπεν Κι είχε ορκιστεί να «ξεριζώσει» συμπεριφορές σεξουαλικής παρενόχλησης από το σώμα.

«Αυτοί που δεν θέλουν να υπηρετούν βάσει των αξιών και των αρχών της ζωής στις Ένοπλες Δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου θα απομακρύνονται», ανέφερε ο ίδιος χαρακτηριστικά. Ο ναύαρχος Κι εντάχθηκε στο Ναυτικό ως δόκιμος το 1984 και διοίκησε δύο φρεγάτες, ένα ναρκαλιευτικό και το αεροπλανοφόρο HMS Illustrious.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.