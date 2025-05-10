Την ώρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν μια εκεχειρία, και πιθανές περαιτέρω κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε ότι η Ρωσία έχει ήδη «συνηθίσει τις κυρώσεις».

«Ξέρουμε τι να κάνουμε για να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό τους αφότου ανακοινωθούν αυτές οι κυρώσεις. Έχουμε μάθει να το κάνουμε αυτό. Δεν έχει νόημα να προσπαθείτε να μας τρομάξετε με αυτές τις κυρώσεις», υποστήριξε ο Πεσκόφ.

Είπε επίσης ότι «ορισμένοι Ευρωπαίοι είναι ενοχλημένοι που αρκετοί ηγέτες επέλεξαν να γιορτάσουν την Ημέρα της Νίκης με τη Ρωσία».

Την Παρασκευή, περισσότεροι από 20 παγκόσμιοι ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, παρευρέθηκαν στη Μόσχα για την τελετή μνήμης για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

