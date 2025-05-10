Μεντβέντεφ: Κατά Ζελένσκι για την παρουσία των Ευρωπαίων ηγετών στο Κίεβο

Υβριστική επίθεση που ξεπερνάει κάθε όριο εξαπέλυσε κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ με ανάρτησή του στο Telegram με αφορμή την παρουσία Ευρωπαίων ηγετών στο Κίεβο.



«Τι θα έκανε ο ψείρας που κουβαλάει τύφο και έχει μύτη λερωμένη με κόκα αν του έλεγαν ότι η χώρα μας δεν μπορεί πλέον να “εγγυηθεί την ασφάλεια” των Ευρωπαίων ηγετών που έφτασαν σήμερα στο Κίεβο;» δηλώνει ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας και πρώην πρόεδρος της Ρωσίας.

«Ηρέμησε, αρουραίε! Σε αντίθεση με τους μπάσταρδους του Μπαντέρα, ο Στρατός μας δεν ασχολείται με την τρομοκρατία. Απλώς θυμήσου σήμερα, εκφυλισμένε, όλες τις ανοησίες που είπες για την Παρέλαση της Νίκης στη Μόσχα» προσθέτει.

Η δήλωση Ζελένσκι

«Αύριο (σ.σ Παρασκευή) οι φρικαλεότητες των Ναζί θα αναφερθούν από τον οργανωτή των μαζικών τάφων στην Μπούτσα. Και αυτοί που ενορχήστρωσαν τον αποκλεισμό της Μαριούπολης θα είναι αυτοί που θα μιλούν για την πολιορκία του Λένινγκραντ. Θα είναι μια παρέλαση κυνισμού» δήλωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

«Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το περιγράψω. Μια παρέλαση χολής και ψεμάτων», είπε.

«Σαν να μην ήταν δεκάδες συμμαχικά κράτη, αλλά ο (Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ) Πούτιν προσωπικά αυτός που νίκησε τον ναζισμό. Σαν να ήταν αυτός που ύψωσε με τα ίδια του τα χέρια τη Σημαία της Νίκης πάνω από το Ράιχσταγκ στο Βερολίνο», τόνισε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του με την ευκαιρία της Ημέρας Μνήμης της Ουκρανίας και της Νίκης επί του Ναζισμού στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

