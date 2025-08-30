Η Ρωσία θα τερματίσει τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία μόνο όταν δεν θα έχει πλέον την οικονομική ή στρατιωτική δυνατότητα, δήλωσε το Σάββατο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μετά την αποτυχία των διπλωματικών προσπαθειών των τελευταίων εβδομάδων.

«Όλες οι προσπάθειες των τελευταίων εβδομάδων έχουν απαντηθεί με ακόμη μεγαλύτερη επιθετικότητα από το καθεστώς της Μόσχας εναντίον του πληθυσμού στην Ουκρανία», δήλωσε ο Μερτς σε περιφερειακή εκδήλωση των του κόμματος των συντηρητικών στο γερμανικό κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

«Αυτή επίσης δεν θα σταματήσει μέχρι να διασφαλίσουμε από κοινού ότι η Ρωσία, τουλάχιστον για οικονομικούς λόγους, και ίσως και για στρατιωτικούς λόγους... δεν μπορεί πλέον να συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο», πρόσθεσε ο Γερμανός καγκελάριος

Νωρίτερα το Σάββατο, ο αρχηγός του ρωσικού γενικού επιτελείου, στρατηγός Βαλέρι Γκερασίμοφ, δήλωσε ότι τα στρατεύματά του διεξάγουν μια αδιάκοπη επίθεση σχεδόν σε ολόκληρη την πρώτη γραμμή στην Ουκρανία και ότι έχουν τη «στρατηγική πρωτοβουλία».

Η Ρωσία έχει επίσης εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές σε ουκρανικές πόλεις και κωμοπόλεις πολύ πιο βαθιά από τις πρώτες γραμμές αυτό το καλοκαίρι.

Το σχόλιο του Μερτς απηχεί τη δυσαρέσκεια της Δύσης, καθώς οι προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να βρει μια διπλωματική λύση στη σύγκρουση, η οποία βρίσκεται πλέον στον τέταρτο χρόνο της, έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει, και το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, ζητούν αυστηρότερες οικονομικές κυρώσεις κατά της Μόσχας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.