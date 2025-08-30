Ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Χούθι της Υεμένης και αρκετοί υπουργοί του σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Σαναά την Πέμπτη, μετέδωσε το Σάββατο το πρακτορείο ειδήσεων που πρόσκειται στην υεμενίτικη οργάνωση, επικαλούμενο δήλωση του ηγέτη των Χούθι, Μαχντί αλ-Μασάτ.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νωρίτερα ότι ενδεχομένως σκοτώθηκαν όλα τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου των Χούθι στην εν λόγω επίθεση, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού και 12 υπουργών.

Το Channel 12 ανέφερε ότι η εκτίμηση δεν ήταν οριστική και πως οι Αμυντικές Δυνάμεις του ισραήλ αξιολογούν τα αποτελέσματα της επίθεσης, προσθέτοντας ωστόσο ότι ο υπουργός Άμυνας των Χούθι και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου κατευθύνονταν προς τον χώρο της συνεδρίασης λίγο πριν από το πλήγμα και φαίνεται πως έφτασαν εγκαίρως ώστε να βρεθούν στο επίκεντρο της έκρηξης.



Πηγή: skai.gr

