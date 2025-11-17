Έντονα αντέδρασε η Μόσχα στις δηλώσεις του Βερολίνου ότι η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι.

«Στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ακούγεται όλο και περισσότερο μιλιταριστική και φιλοπολεμική ρητορική. Στη Ρωσία δεν υπάρχουν υποστηρικτές της αντιπαράθεσης με το ΝΑΤΟ», τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας στην προειδοποίηση του Γερμανού υπουργού Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, ότι θα μπορούσε να ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας έως το 2029.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, απάντησε στα σχόλια του Γερμανού υπουργού Άμυνας. «Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία για το ποιος είναι ο επιτιθέμενος», δήλωσε στο TASS η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών πιστεύει ότι η Ευρώπη έχει οικονομικά προβλήματα επειδή επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία (που επιβλήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι λιγότερο).

«Τα οικονομικά προβλήματα στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης υπάρχουν επειδή επέβαλαν κυρώσεις στη Ρωσία από το 2014 και οι αγορές τους υπέστησαν τεράστιες ζημιές λόγω των αντίμετρών μας. Αλλά τελικά, αυτές ήταν που επέβαλαν τις κυρώσεις. Και όχι μόνοι τους, αλλά υπό την πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών».

Στις 15 Νοεμβρίου, σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung, ο Πιστόριους προειδοποίησε ότι μια αντιπαράθεση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ μπορεί να συμβεί πριν από το τέλος αυτής της δεκαετίας. «Παραδοσιακά αναφέρουμε το 2029 ως πιθανό χρονικό πλαίσιο, αλλά οι τρέχουσες εκτιμήσεις υποδηλώνουν μια πιθανότητα ήδη από το 2028. Ορισμένοι στρατιωτικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι μπορεί να βιώσαμε μόλις το τελευταίο μας ειρηνικό καλοκαίρι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γερμανός υπουργός.

Τόνισε περαιτέρω ότι η συμμαχία διατηρεί «ισχυρές δυνατότητες αποτροπής», συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών δυνάμεων.

