Απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας η Χαμάς, προειδοποιώντας πως η πρόβλεψη για την ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης και μεταβατικής διακυβέρνησης στη Γάζα ισοδυναμεί με επιβολή ξένης κηδεμονίας.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να ψηφίσει τη Δευτέρα επί του αμερικανικού σχεδίου απόφασης που θα δίνει εντολή για την ανάπτυξη μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) και για τη δημιουργία μεταβατικής διακυβέρνησης στη Γάζα.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χάζεμ Κασέμ, δήλωσε ότι το σχέδιο θα αντικαταστήσει την ισραηλινή κατοχή με μια άλλη μορφή ξένης κηδεμονίας, δίνοντας σε μη παλαιστινιακές οντότητες εξουσία επί της διακυβέρνησης και της ασφάλειας.

Ο ίδιος προτείνει την έκδοση ψηφίσματος από τον ΟΗΕ που να ενισχύει την κατάπαυση του πυρός και να προβλέπει την ανάπτυξη διεθνών ειρηνευτικών δυνάμεων στη Γάζα.

Η Χαμάς και άλλες ένοπλες ομάδες έχουν ασκήσει κριτική στο σχέδιο, προειδοποιώντας ότι θα ανοίξει τον δρόμο για ξένο έλεγχο στις παλαιστινιακές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Υποστήριξαν ότι θα παραχωρήσει τη διοίκηση και την ανασυγκρότηση της Γάζας σε ένα υπερεθνικό όργανο, στερώντας από τους Παλαιστινίους την αυτοδιοίκηση, και χαρακτήρισαν τα σχέδια για διεθνή δύναμη ως επιβολή ξένης κηδεμονίας.

Οι παλαιστινιακές οργανώσεις τόνισαν ότι η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να διαχειρίζεται από παλαιστινιακούς θεσμούς υπό την εποπτεία του ΟΗΕ. Απέρριψαν επίσης τον αφοπλισμό της Γάζας ή τον περιορισμό του «δικαιώματος αντίστασης» και ζήτησαν τη δημιουργία διεθνών μηχανισμών λογοδοσίας για τις παραβιάσεις δικαιωμάτων και τις πολιτικές ελέγχου συνόρων από το Ισραήλ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.