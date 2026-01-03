Επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα: Το χρονικό της επιχείρησης

Στις 4:21 το πρωί του Σαββάτου (ώρα ΗΠΑ), ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ένα μήνυμα στην πλατφόρμα του, το Truth Social: οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν διενεργήσει μια παράτολμη επιχείρηση προκειμένου να συλλάβουν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του.

Η ενέργεια εμφανίστηκε ως έκπληξη, όμως σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, ο σχεδιασμός για μία από τις πιο πολύπλοκες επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην πρόσφατη μνήμη ετοιμαζόταν εδώ και λίγο καιρό και περιελάμβανε λεπτομερείς πρόβες.

Επίλεκτοι Αμερικανοί στρατιώτες, μεταξύ των οποίων η στρατιωτική Δύναμη Δέλτα, δημιούργησε ένα ακριβές αντίγραφο του καταφυγίου του Μαδούρο και εξασκήθηκε στο πώς θα εισερχόταν στην ισχυρά προστατευμένη κατοικία.

Η CIA είχε μια μικρή ομάδα στο έδαφος από τον Αύγουστο, η οποία μπορούσε να παράσχει εικόνα για το μοτίβο ζωής του Μαδούρο που έκανε απρόσκοπτη τη σύλληψή του, δήλωσε μία πηγή που γνωρίζει το θέμα.

Άλλες δύο πηγές δήλωσαν στο Ρόιτερς πως η υπηρεσία πληροφοριών είχε επίσης ένα στοιχείο κοντά στον Μαδούρο που θα παρακολουθούσε τις κινήσεις του και ήταν έτοιμο να εντοπίσει την ακριβή τοποθεσία όπου βρισκόταν καθώς η επιχείρηση εκτυλισσόταν.

Καθώς όλα τα στοιχεία ήταν στη θέση τους, ο Τραμπ ενέκρινε την επιχείρηση πριν από τέσσερις ημέρες, όμως ο στρατός και οι υπηρεσίες πληροφοριών πρότειναν να περιμένει ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες και λιγότερη νεφοκάλυψη. Στις 10:46 μ.μ. EST της Παρασκευής (5:46 π.μ. σήμερα Σάββατο ώρα Ελλάδας) ο Τραμπ έδωσε το τελικό πράσινο φως για την επιχείρηση που θα γινόταν γνωστή ως "Absolute Resolve", όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός του κοινού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Νταν Κέιν.

Ο Τραμπ, έχοντας γύρω του τους συμβούλους του στη λέσχη του στο Μαρ-α-Λάγκο, στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, παρακολούθησε σε ζωντανή ροή τα γεγονότα.

Το πώς εκτυλίχθηκε η διάρκειας μερικών ωρών επιχείρηση στηρίζεται σε συνεντεύξεις με τέσσερις πηγές που γνωρίζουν το θέμα και λεπτομέρειες που έχει αποκαλύψει ο ίδιος ο Τραμπ.

"Έχω κάνει μερικά αρκετά καλά πράγματα, αλλά δεν έχω δει ποτέ κάτι τέτοιο", είπε ο Τραμπ στο Fox News λίγες μόνο ώρες μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Το Πεντάγωνο επέβλεψε μια μαζική συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στην Καραϊβική, στέλνοντας ένα αεροπλανοφόρο, 11 πολεμικά πλοία και περισσότερα από 12 αεροσκάφη F-35. Συνολικά, περισσότεροι από 1.500 στρατιώτες έφθασαν στην περιοχή για αυτό που αξιωματούχοι των ΗΠΑ λένε εδώ και καιρό ότι είναι επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, ο σύμβουλος του Τραμπ Στίβεν Μίλερ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ σχημάτισαν μια κεντρική ομάδα που εργαζόταν για το θέμα επί μήνες με τακτικές --μερικές φορές καθημερινές-- συναντήσεις και τηλεφωνήματα. Συναντιόντουσαν επίσης συχνά με τον πρόεδρο.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου, ο Τραμπ και οι σύμβουλοί του ήταν μαζί καθώς αμερικανικά αεροσκάφη απογειώνονταν και εξαπέλυαν πλήγματα εναντίον στόχων μέσα και κοντά στο Καράκας, μεταξύ των οποίων αντιαεροπορικά συστήματα, σύμφωνα με στρατιωτικό αξιωματούχο των ΗΠΑ.

Ο Κέιν επίπε πως η επιχείρηση περιελάμβανε την απογείωση περισσότερων από 150 αεροπλάνων από 20 βάσεις σε όλο το Δυτικό Ημισφαίριο, μεταξύ των οποίων μαχητικά F-35 και F-22 και βομβαρδιστικά B-1.

"Είχαμε ένα μαχητικό για κάθε πιθανή κατάσταση", δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News.

Πηγές είπαν στο Ρόιτερς πως, εκτός από μαχητικά, το Πεντάγωνο είχε μετακινήσει επίσης ‘αθόρυβα’ στην περιοχή ανεφοδιαζόμενα αεροσκάφη, μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και αεροσκάφη ειδικά στις ηλεκτρονικές παρεμβολές.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν πως οι αεροπορικές επιδρομές έπληξαν στρατιωτικούς στόχους. Εικόνες του Ρόιτερς στην αεροπορική βάση La Carlota στο Καράκας δείχνουν απανθρακωμένα στρατιωτικά οχήματα από μια μονάδα αντιαεροπορικής άμυνας της Βενεζουέλας.

Καθώς σημειώνονταν τα πλήγματα, οι Ειδικές Δυνάμεις των ΗΠΑ προχωρούσαν στο Καράκας βαριά οπλισμένες, μεταξύ άλλων με φλόγιστρο για την περίπτωση που χρειαζόταν να κόψουν σιδερένιες πόρτες εκεί όπου βρισκόταν ο Μαδούρο.

Γύρω στη Ι.00 π.μ. EST, είπε ο Κέιν, οι στρατιώτες έφθασαν στο συγκρότημα του Μαδούρο στο κέντρο του Καράκας, ενώ δέχονται πυρά. Ένα από τα ελικόπτερα χτυπήθηκε αλλά μπορούσε ακόμη να πετάει.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από κατοίκους δείχνουν μια φάλαγγα ελικοπτέρων να πετάει πάνω από την πόλη σε χαμηλό ύψος.

Μόλις έφθασαν στο καταφύγιο του Μαδούρο οι στρατιώτες, μαζί με πράκτορες του FBI, εισήλθαν στην κατοικία, την οποία ο Τραμπ περιέγραψε ως "πολύ αυστηρά φρουρούμενη... οχυρό".

"Απλώς μπήκαν μέσα και μπούκαραν σε σημεία που δεν μπορούσαν στα αλήθεια να μπουκάρουν, ξέρετε, σιδερένιες πόρτες που είχαν τοποθετηθεί εκεί γι΄αυτόν ακριβώς τον λόγο", είπε ο Τραμπ. "Τους έβγαλαν έξω σε δευτερόλεπτα".

Μόλις οι στρατιώτες μπήκαν στο καταφύγιο, είπε ο Κέιν, ο Μαδούρο και η σύζυγός του παραδόθηκαν. Ο Τραμπ είπε ότι ο Βενεζουελάνος ηγέτης προσπάθησε χωρίς επιτυχία να καταφύγει σε ασφαλές δωμάτιο, αλλά δεν μπόρεσε να κλείσει την πόρτα.

"Του επιτέθηκαν τόσο γρήγορα που δεν μπήκε σε αυτό", είπε ο Τραμπ.

Κάποιες δυνάμεις των ΗΠΑ χτυπήθηκαν, είπε ο Τραμπ, αλλά κανείς δεν σκοτώθηκε.

Καθώς εκτυλισσόταν η επιχείρηση, ο Ρούμπιο άρχισε να ενημερώνει μέλη του Κογκρέσου ότι αυτή ήταν σε εξέλιξη. Οι ενημερώσεις ξεκίνησαν μόνο μετά την έναρξη της επιχείρησης και όχι πριν, όπως είναι η συνήθης πρακτική για σημαντικά μέλη του Κογκρέσου που έχουν εποπτικό ρόλο, δήλωσαν αξιωματούχοι στο Ρόιτερς.

Καθώς οι στρατιώτες έφευγαν από το έδαφος της Βενεζουέλας, είπε ο Κέιν, ενεπλάκησαν σε "πολλαπλές συμπλοκές αυτοάμυνας". Μέχρι τις 3.20 π.μ. EST, τα ελικόπτερα ήταν πάνω από τη θάλασσα, με τον Μαδούρο και τη σύζυγό του σε αυτά.

The United States has attacked Venezuela with full force. A helicopter is carrying out the attack from very close range.#Venezuela has declared an emergency. A high-level team from China is currently in Venezuela at the time the attack took place. pic.twitter.com/RsC1YDWPtB — Nishant (@Nishant_8144) January 3, 2026

Σχεδόν ακριβώς επτά ώρες μετά την ανακοίνωση της επιχείρησης από τον Τραμπ στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε άλλη μία ανάρτηση.

Αυτή τη φορά ήταν μια φωτογραφία του Βενεζουελάνου ηγέτη με χειροπέδες και γκρι φόρμα.

"Ο Νικολάς Μαδούρο πάνω στο USS Iwo Jima", έγραψε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο αμφίβιο πλοίο εφόδου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

