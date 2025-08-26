Γερμανία και Καναδάς εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στα κρίσιμα ορυκτά

Στην ενίσχυση της συνεργασίας των χωρών τους στους τομείς της άμυνας και των κρίσιμων ορυκτών συμφώνησαν την Τρίτη ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνι, όπως ανακοίνωσαν οι ίδιοι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση των δύο ηγετών στο Βερολίνο.

«Εμβαθύνουμε τη διμερή συνεργασία μας, και το κάνουμε με μεγάλη ευγνωμοσύνη και βαθιά πεποίθηση», δήλωσε ο Μερτς, προσθέτοντας: «Ο Καναδάς και η Γερμανία έχουν πολλά κοινά».

Η ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών αποφασίστηκε σε μια περίοδο που οι δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχουν πλήξει σφόδρα αμφότερες τις χώρες, οι οποίες την ίδια στιγμή επιδιώκουν την απεξάρτηση των βιομηχανιών τους από τη Ρωσία και την Κίνα.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των οικονομικών δεσμών Γερμανίας και Καναδά, οι υπουργοί Οικονομικών των δύο χωρών πρόκειται να υπογράφουν μια συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά, για την οποία έλαβε γνώση το Politico.

Η συμφωνία θα εστιάζει στην ανάπτυξη λιθίου, σπάνιων γαιών, χαλκού-βολφραμίου, γαλλίου, γερμανίου και νικελίου, προκειμένου να απεξαρτηθούν από τον μονοπωλιακό έλεγχο της Κίνας στα συγκεκριμένα κρίσιμα ορυκτά που είναι απαραίτητα για πλήθος εφαρμογών από την κατασκευή στρατιωτικού εξοπλισμού και ηλεκτρικών οχημάτων μέχρι τους κβαντικούς υπολογιστές.

«Ένα από τα βασικά ευάλωτα σημεία που αποκάλυψε ο πόλεμος στην Ουκρανία, η πανδημία του Covid, η μεταβαλλόμενη δυναμική του παγκόσμιου εμπορίου, [είναι] οι ευπάθειές μας στις αλυσίδες εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων μετάλλων και ορυκτών», δήλωσε ο Κάρνι. «Ο Καναδάς μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στην επιτάχυνση διαφοροποίησης της Γερμανίας και της Ευρώπης».

Όπως και οι Βρυξέλλες, το Βερολίνο θέλει να περιορίσει την εξάρτησή του από την Κίνα όσον αφορά τα λεγόμενα κρίσιμα ορυκτά που απαιτούν οι «πράσινες», ψηφιακές και αμυντικές φιλοδοξίες του μπλοκ. Η Οτάβα αποτελεί ελκυστικό εταίρο για την επίτευξη του στόχου αυτού, καθώς ο Καναδάς διαθέτει περίπου 200 ορυχεία όπου εξορύσσονται πολλά ορυκτά και μέταλλα, πολλά εκ των οποίων κατατάσσονται στις κρίσιμες πρώτες ύλες.

Ορισμένα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Καναδά, όπως ο υπουργός Άμυνας, Ντέιβιντ ΜακΓκουίντι, η υπουργός Βιομηχανίας Μέλανι Ζολί και ο υπουργός Ενέργειας, Τιμ Χότζσον, συνόδευσαν τον Κάρνι στο Βερολίνο.

Ο Κάρνι ανακοίνωσε επίσης ότι θα επισκεφθεί τη Thyssenkrupp Marine Systems στο Κίελο αργότερα την Τρίτη, μαζί με τη Ζολί και τον ΜακΓκουίντι, ενώ ο Χότζσον πρόκειται να εκφωνήσει ομιλία σε διευθύνοντες συμβούλου των τομέας βιομηχανίας, ενέργειας, μεταποίησης και άμυνας.

«Βρισκόμαστε σε διαδικασία ανανέωσης του στόλου των υποβρυχίων μας», δήλωσε ο Κάρνι, προσθέτοντας ότι η Thyssenkrupp Marine Systems είναι μία από τους δύο φιναλίστ για την ανάληψη του έργου.

Ο Κάρνι και ο Μετς δήλωσαν επίσης ότι συζήτησαν το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να παράσχουν περισσότερες λεπτομέρειες.



