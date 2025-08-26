Οι Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τη Γάζα - Ασταμάτητο το ισραηλινό σφυροκόπημα

Δεκάδες οικογένειες Παλαιστινίων εγκαταλείπουν την πόλη της Γάζας την Τρίτη, μετά από μια νύχτα βομβαρδισμών στα προάστια της, ενώ στο Ισραήλ ξημέρωσε μια ημέρα πανεθνικών διαδηλώσεων από συγγενείς ομήρων που ζητούν την απελευθέρωσή τους και το τέλος του πολέμου.

Κάτοικοι ανέφεραν ότι οι ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα και νωρίς το πρωί της Τρίτης στα ανατολικά προάστια της Γάζας, Sabra, Shejaia και Tuffah, καθώς και στην πόλη Jabalia στα βόρεια, καταστρέφοντας δρόμους και σπίτια, σημειώνει το Reuters.

«Το παρομοιάζουμε με σεισμούς, θέλουν να τρομάξουν τους ανθρώπους για να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους», είπε ο Ισμαήλ, 40 ετών, κάτοικος της πόλης της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι δυνάμεις του επιχειρούν στην περιοχή για να εντοπίσουν όπλα και να καταστρέψουν τούνελ που χρησιμοποιούν οι μαχητές της Χαμάς.

Παρά τις εκτεταμένες διαμαρτυρίες στο εσωτερικό της χώρας και τη διεθνή καταδίκη, το Ισραήλ ετοιμάζεται να ξεκινήσει μια νέα επίθεση στην πόλη της Γάζας, την οποία περιγράφει ως το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς.

Οι ισραηλινές επιθέσεις στο νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Λωρίδα της Γάζας τη Δευτέρα, σκότωσαν τουλάχιστον 20 άτομα, μεταξύ των οποίων δημοσιογράφοι που εργάζονταν για το Reuters, το Associated Press, το Al Jazeera και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Τουλάχιστον 34 άτομα σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας και την Τρίτη το πρωί, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές, μεταξύ των οποίων 18 άτομα γύρω από την πόλη της Γάζας.

Αρκετές χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν ήδη μετακινηθεί προς τα δυτικά, συρρέοντας στο κέντρο της πόλης και κατά μήκος της ακτής.

Άλλοι έχουν προχωρήσει πιο νότια, προς το κέντρο της Γάζας και την παράκτια περιοχή του Αλ-Μουβάσι, κοντά στο Χαν Γιουνίς.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ λυπάται βαθιά για αυτό που χαρακτήρισε «τραγικό ατύχημα», αλλά ο ισραηλινός στρατός δεν έχει ακόμη δώσει λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Ημέρα διαδηλώσεων στο Ισραήλ

Ισραηλινοί διαδηλωτές μπλόκαραν δρόμους στο Τελ Αβίβ και σε άλλα μέρη της χώρας, κρατώντας φωτογραφίες των ομήρων και ζητώντας το τέλος του πολέμου. Μια συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί έξω από το αρχηγείο της ισραηλινής άμυνας αργότερα την Τρίτη αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες ανθρώπους.

«Εδώ και 690 ημέρες, η κυβέρνηση διεξάγει έναν πόλεμο χωρίς σαφή στόχο», δήλωσε η Einav Zangauker, μητέρα του Ισραηλινού ομήρου Matan Zangauker. «Πώς θα επιστραφούν οι όμηροι, οι ζωντανοί και οι νεκροί; Ποιος θα κυβερνήσει τη Γάζα την επόμενη μέρα; Πώς θα ξαναχτίσουμε τη χώρα μας;», είπε.

Ο πόλεμος ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν ένοπλοι της Χαμάς εισέβαλαν στο νότιο Ισραήλ, σκοτώνοντας περίπου 1.200 άτομα, κυρίως πολίτες, και αιχμαλωτίζοντας 251 ομήρους.

Η στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ κατά της Χαμάς έχει σκοτώσει τουλάχιστον 62.000 Παλαιστινίους, κυρίως πολίτες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, βυθίζοντας την περιοχή σε ανθρωπιστική κρίση και εκτοπίζοντας εσωτερικά σχεδόν ολόκληρο τον πληθυσμό της.

Έκτακτο υπουργικό συγκαλεί ο Νετανιάχου

Το γραφείο του Νετανιάχου ενημέρωσε την εφημερίδα The Times of Israel ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, αλλά δεν διευκρίνισε αν θα τεθεί το θέμα της κατάπαυσης του πυρός και της πρότασης για σταδιακή απελευθέρωση των ομήρων, την οποία η Χαμάς δήλωσε ότι αποδέχεται την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, τα τοπικά εβραϊκά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το θέμα αυτό δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, έχει δεσμευτεί να συνεχίσει την επίθεση κατά της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με την εφημερίδα The Independent. Δήλωσε ότι η πόλη θα καταστραφεί, εκτός αν η Χαμάς συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο με τους όρους του Ισραήλ και να απελευθερώσει όλους τους ομήρους.

Πηγή: skai.gr

