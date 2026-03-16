Πέθανε στα 89 του ο ηθοποιός του Back to the Future III, Ματ Κλαρκ

Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός, Ματ Κλαρκ, ο οποίος είχε το ρόλο του μπάρμαν στο σαλούν του Back to the Future III, ίσως της κορυφαίας τριλογίας επιστημονικής φαντασίας-κωμωδίας όλων των εποχών. Η οικογένειά του δήλωσε στο TMZ ότι έφυγε από τη ζωή το πρωί της Κυριακής στο σπίτι του στο Όστιν του Τέξας. Ο Κλαρκ αντιμετώπιζε επιπλοκές μετά από χειρουργική επέμβαση στην πλάτη.

Στο Back to the Future III, ταινία του 1990, πρωταγωνιστούσαν επίσης και έπαιξαν στο πλευρό του Κλαρκ οι Μάικλ Τζ. Φοξ και Κρίστοφερ Λόιντ, καθώς και οι Λία Τόμσον, Μέρι Στινμπέργκεν και Ελίζαμπεθ Σου.

Ο έμπειρος ηθοποιός του Χόλιγουντ συμμετείχε επίσης στην cult ταινία της δεκαετίας του ’80 The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension.

Είχε επίσης σημαντικό ρόλο στην τηλεοπτική κωμική σειρά Grace Under Fire με την κωμικό Μπρετ Μπάτλερ.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με πολλούς μεγάλους σταρ, μεταξύ των οποίων ο Κλιντ Ίστγουντ και ο Τζον Γουέιν.

Η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση ήταν το 2014 στην ταινία A Million Ways to Die in the West, με τους Σεθ ΜακΦάρλεϊν, Σαρλίζ Θερόν και Αμάντα Σέιφριντ.

Πηγή: skai.gr

