Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ενεργός στα social media παρά τις φήμες για την κατάστασή του

με ανάρτησή του ο νέος Ανώτατος ηγέτης του Ιράν διαψεύδει αναφορές για αλλαγές στη διοίκηση 

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Παρά τα σενάρια που τον θέλουν νεκρό ή βαριά τραυματισμένο, ο νέος Ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, παραμένει ενεργός στα κοινωνικά δίκτυα.

Σε ανάρτησή του διαψεύδει ότι προχωρά σε αλλαγές στη διοίκηση, αναφέροντας «σε απάντηση σε ερώτημα ορισμένων διευθυντών και αξιωματούχων θεσμών που διορίστηκαν απευθείας από τον «Μαρτυρικό Ηγέτη» (ο Θεός να αγιάσει την αγνή ψυχή του), ανακοινώνω ότι προς το παρόν καμία από τις τοποθετήσεις τους δεν χρειάζεται ανανέωση».

«Θα πρέπει να συνεχίσουν το έργο τους σύμφωνα με τις οδηγίες και τις πολιτικές που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της ζωής εκείνης της εξέχουσας προσωπικότητας» καταλήγει.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μοτζτάμπα Χαμενεΐ Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν
