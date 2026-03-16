Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ενεργός στα social media παρά τις φήμες για την κατάστασή του

Παρά τα σενάρια που τον θέλουν νεκρό ή βαριά τραυματισμένο, ο νέος Ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, παραμένει ενεργός στα κοινωνικά δίκτυα.

Σε ανάρτησή του διαψεύδει ότι προχωρά σε αλλαγές στη διοίκηση, αναφέροντας «σε απάντηση σε ερώτημα ορισμένων διευθυντών και αξιωματούχων θεσμών που διορίστηκαν απευθείας από τον «Μαρτυρικό Ηγέτη» (ο Θεός να αγιάσει την αγνή ψυχή του), ανακοινώνω ότι προς το παρόν καμία από τις τοποθετήσεις τους δεν χρειάζεται ανανέωση».

«Θα πρέπει να συνεχίσουν το έργο τους σύμφωνα με τις οδηγίες και τις πολιτικές που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της ζωής εκείνης της εξέχουσας προσωπικότητας» καταλήγει.

In response to the inquiry of some managers and officials of institutions who were directly appointed by the Martyred Leader (may God sanctify his pure soul), I hereby announce that none of their appointments require renewal for the time being. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) March 16, 2026

Πηγή: skai.gr

