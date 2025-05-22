Μέρκελ: «Καταστροφή της Ευρώπης λόγω μονομερών πολιτικών μεμονωμένων κρατών για το μεταναστευτικό»

Για τον κίνδυνο «να καταστραφεί» η Ευρώπη λόγω των μονομερών πολιτικών μεμονωμένων κρατών – μελών στο μεταναστευτικό προειδοποίησε η πρώην καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, επικρίνοντας εμμέσως την πολιτική των εντατικοποιημένων συνοριακών ελέγχων που επέβαλε η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς.

«Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να καταπολεμήσουμε οριστικά την παράνομη μετανάστευση στα γερμανοαυστριακά ή στα γερμανοπολωνικά σύνορα», δήλωσε η Άνγκελα Μέρκελ σε εκδήλωση για το βιβλίο της που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Νόι-Ουλμ της Βαυαρίας. Ερωτώμενη σχετικά με τα μέτρα της νέας κυβέρνησης, η πρώην καγκελάριος τόνισε ότι πάντα υποστήριζε τις ευρωπαϊκές λύσεις και προέταξε την ανάγκη καλύτερης φύλαξης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. «Οι μονομερείς ενέργειες μεμονωμένων κρατών θα μπορούσαν να κοστίσουν στην Σένγκεν και στην ελευθερία μετακίνησης στην Ευρώπη. Πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις εντός ΕΕ. Διαφορετικά μπορεί να δούμε την Ευρώπη να καταστρέφεται, και δεν θα ήθελα να το ζήσω αυτό», ανέφερε καταχειροκροτούμενη.

Αντιδράσεις ήρθαν και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την αντιπρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών Γκαμπριέλε Μπίσοφ να δηλώνει στο περιοδικό Der Spiegel ότι «οι πρώτες συνέπειες των συνοριακών ελέγχων του (υπουργού Εσωτερικών) Αλεξάντερ Ντόμπριντ είναι κυκλοφοριακή συμφόρηση, εκνευρισμός και καθυστερήσεις και ένα καταστροφικό μήνυμα στους μετακινούμενους διασυνοριακά».

Επιφυλάξεις για τον τρόπο άσκησης των ελέγχων στα σύνορα εξέφρασε την ίδια ώρα η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Καταπολέμησης των Διακρίσεων, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο να ελέγχονται άτομα τα οποία είτε λόγω εμφάνισης είτε λόγω ονόματος παραπέμπουν σε χώρες προέλευσης μεταναστών. Σε ρεπορτάζ του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, ο Επίτροπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας Ούλι Γκρετς δήλωσε ότι λαμβάνει παράπονα για ανάλογες διακρίσεις, αλλά απέρριψε την υπόθεση ότι ασκείται τέτοια πολιτική.

«Δεν είναι εύκολο να γενικεύουμε με τέτοιες υποθέσεις. Αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το ζήτημα είναι υπαρκτό (…) Από τη μία πλευρά, η αποστολή μας είναι ο έλεγχος της παράνομης μετανάστευσης στη Γερμανία και ταυτόχρονα, η ομοσπονδιακή αστυνομία μου λέει ότι, εάν ελέγξουμε κάποιον με διαφορετικό χρώμα δέρματος, θα μπούμε σε μπελάδες», τόνισε ο Επίτροπος και διαβεβαίωσε ότι «ελέγχονται όλοι, ανεξαρτήτως εμφάνισης, χρώματος δέρματος ή θρησκεύματος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

