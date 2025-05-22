Η Γερμανία και οι εταίροι της «είναι αποφασισμένοι να υπερασπιστούν το έδαφος του ΝΑΤΟ εναντίον κάθε επιθετικότητας», διεμήνυσε την Πέμπτη ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς από το Βίλνιους, όπου, σε μια συμβολική κίνηση, επισκέπτεται τις γερμανικές δυνάμεις στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.

«Ο επιθετικός αναθεωρητισμός της Ρωσίας απειλεί όχι μόνο την ασφάλεια της Ουκρανίας, αλλά και την ασφάλεια της Ευρώπης και του ευρωατλαντικού χώρου», δήλωσε ο κ. Μερτς και επισήμανε ότι η κατάσταση στην Βαλτική παραμένει «πολύ τεταμένη». «Μπορείτε να βασιστείτε σε εμάς. Η ασφάλεια των συμμάχων μας είναι και δική μας ασφάλεια», διαβεβαίωσε τον λιθουανό πρόεδρο Γκιτάνας Ναουσέντα. Οι δύο ηγέτες και οι υπουργοί 'Αμυνας τω ν δύο χωρών θα επισκεφθούν αργότερα τις γερμανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στην χώρα. «Δεν υπήρξε ποτέ μεγαλύτερη και πιο μόνιμη ανάπτυξη της Bundeswehr στην ανατολική Ευρώπη. Και θέλω να πω αυτό στον κόσμο: Αγαπητοί Λιθουανοί, μπορείτε να βασιστείτε στην Γερμανία», είπε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος.

Στη Λιθουανία εγκαταστάθηκαν σταδιακά από το 2023 περίπου 4.800 στρατιώτες της Bundeswehr, και 200 πολιτικοί υπάλληλοι, και θα παραμείνουν εκεί τουλάχιστον έως το 2027, με στόχο την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και την αποτροπή ενδεχόμενης ρωσικής επιθετικότητας.

Για πρώτη φορά η Γερμανία διατηρεί μια τόσο μεγάλη βάση στο εξωτερικό, αλλά το γερμανικό υπουργείο Άμυνας εκτιμά ότι η γεωγραφική θέση της Λιθουανίας την καθιστά «το πλέον ευάλωτο κράτος στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ». Λόγω της ρωσικής απειλής, η λιθουανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τον περασμένο Ιανουάριο ότι θα αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της στο 5-6% του ΑΕΠ της έως το 2030.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

