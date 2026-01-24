Λογαριασμός
Τρομακτικό βίντεο με τα χέρια της Τζολί γίνεται viral- Αληθινό ή ΑΙ;

Οι κινήσεις των χεριών της σταρ τράβηξαν την προσοχή στα social media, με πάνω από 9 εκατ. προβολές στο Χ - Σύμφωνα με το Grok, το πιο πιθανό να είναι AI

τζολι χερια

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο με την Αντζελίνα Τζολί, η οποία – κατά την διάρκεια επίσημης εκδήλωσης – εντοπίστηκε να κάνει περίεργες κινήσεις με τα χέρια της. 
Στα πλάνα φαίνεται η σταρ να μιλάει με μία άλλη γυναίκα και, ενώ σκύβει προς το μέρος της, τα χέρια και τα δάχτυλά της τεντώνονται σχεδόν αφύσικα.

Οι κινήσεις των χεριών της τράβηξαν την προσοχή στα social media, κάνοντας αρκετούς να αναρωτηθούν τι συμβαίνει. 

Το βίντεο αρχικά δημοσιεύτηκε από τον λογαριασμό Consiracy.Deception στο Instagram και έγινε αμέσως viral.

 Η αναδημοσίευσή του από τον χρήστη Hustle Bitch στο Χ, συγκέντρωσε πάνω από 9 εκατομμύρια προβολές.   

Ωτσόσο, σύμφωνα με το Grok, το πιο πιθανό να είναι AI ή επεξεργασμένο, καθώς οι κινήσεις του χεριού της σταρ που παρουσιάζουν παραμορφώσεις όπως τραβηγμένα δάχτυλα και αφύσικη κάμψη, «είναι συνηθισμένες σε βίντεο που παράγονται από AI».

Επίσης, αναζητήσεις στο διαδίκτυο δεν εντοπίζουν επαληθευμένες πηγές από ένα πραγματικό γεγονός για το βίντεο. 

Πηγή: skai.gr

