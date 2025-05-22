Η Βουλή των Αντιπροσώπων το πρωί της Πέμπτης ενέκρινε οριακά το νομοσχέδιο για τις φοροελαφρύνσεις, δαπάνες και το μεταναστευτικό που προώθησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρά τις έντονες διαφωνίες μεταξύ των Ρεπουμπλικανών νομοθετών.

Τώρα, το νομοσχέδιο θα σταλεί στη Γερουσία όπου αναμένεται νέα έγκριση, ενώ είναι πιθανό να γίνουν και άλλες τροποποιήσεις τις επόμενες εβδομάδες.

Πότε αναμένεται η Γερουσία να εγκρίνει το νομοσχέδιο και τις σχετικές αλλαγές;

Ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία Τζον Θιούν και ο πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Γερουσίας Μάικ Κρέιπο συνεργάζονται εδώ και μήνες με τους Ρεπουμπλικανούς της Βουλής που συνέταξαν το νομοσχέδιο - αλλά εξακολουθούν να αναμένουν να γίνουν τροποποιήσεις.

«Όταν έρθει εδώ, νομίζω ότι [ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον] θα ήθελε να δει όσο το δυνατόν λιγότερες αλλαγές σε αυτό», είπε ο Θιούν στους δημοσιογράφους την Τετάρτη.

Ωστόσο, «η Γερουσία θα έχει το αποτύπωμά της σε αυτό», πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν θέσει ως προθεσμία τη 4η Ιουλίου ώστε τα δύο σώματα να εγκρίνουν το νομοσχέδιο και να επιλύσουν τυχόν διαφορές και να το στείλουν στο γραφείο του Τραμπ - αλλά η πραγματική προθεσμία δύσκολα μπορεί να καθοριστεί λόγω του ορίου του χρέους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ προέτρεψε το Κογκρέσο να αυξήσει το όριο χρέους -το οποίο οι Ρεπουμπλικάνοι συμπεριέλαβαν στο νομοσχέδιο- έως τα μέσα Ιουλίου.

Εάν οι διαπραγματεύσεις συνεχιστούν στα μέσα του καλοκαιριού, οι Ρεπουμπλικανοί ενδέχεται να αναγκαστούν να αλλάξουν στρατηγική και να αυξήσουν το όριο του χρέους σε ξεχωριστό νομοσχέδιο.

Ποιες αλλαγές λένε ότι θέλουν να κάνουν οι γερουσιαστές;

Οι γερουσιαστές Σούζαν Κόλινς, Λίζα Μαρκόφσκι και Τζος Χόλει έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την προσέγγιση που υπάρχει στο νομοσχέδιο της Βουλής όσον αφορά πρόγραμμα υγείας Medicaid και ο τελευταίος έχει δεσμευτεί να αντιταχθεί σε οποιοδήποτε νομοσχέδιο κόβει το εν λόγω πρόγραμμα.

Ο Θιουν από την πλευρά του ζήτησε να γίνουν μόνιμες ορισμένες φορολογικές διατάξεις που πρόκειται να λήξουν μετά από μερικά χρόνια. «Πιστεύουμε ότι η μονιμότητα είναι ο τρόπος για τη δημιουργία οικονομικής βεβαιότητας και, ως εκ τούτου, την προσέλκυση και την παροχή κινήτρων για επενδύσεις σε αυτή τη χώρα που δημιουργεί αυτές τις καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και κάνει την οικονομία μας να αναπτύσσεται και να επεκτείνεται και να παράγει περισσότερα κρατικά έσοδα», είπε στους δημοσιογράφους.

Αρκετοί Ρεπουμπλικανοί της Βουλής των Αντιπροσώπων από τη Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϋ και την Καλιφόρνια - που έχουν υψηλούς κρατικούς φόρους - ζήτησαν αλλαγές σχετικά με τους φόρους στις ομοσπονδιακές δηλώσεις. Ωστόσο, Ρεπουμπλικανοί της Γερουσίας δεν ενδιαφέρονται για μια σχετική αύξηση της μείωσης του φόρου και θα μπορούσαν να αφαιρέσουν τη σχετική διάταξη προκειμένου να μειώσουν το κόστος του νομοσχεδίου.

Τι θα συμβεί αφού η Γερουσία εγκρίνει τις δικές της αλλαγές;

Οι Ρεπουμπλικανοί της Γερουσίας εργάζονται για την ψήφιση του νομοσχεδίου χρησιμοποιώντας μια διαδικασία γνωστή ως «συμφιλίωση του προϋπολογισμού», η οποία ορίζει ένα όριο 20 ωρών για τη συζήτηση. Αυτό επιτρέπει στους Ρεπουμπλικανούς να αποφύγουν μια ενδεχόμενη κωλυσιεργία.

Εάν το νομοσχέδιο εγκρίθει από τη Γερουσία, θα σταλεί πίσω στη Βουλή. Τότε οι Ρεπουμπλικανοί της Βουλής θα έχουν μια επιλογή: να εγκρίνουν το νομοσχέδιο και να το στείλουν στο γραφείο του Τραμπ ή να προσπαθήσουν να λύσουν τις διαφορές τους με τη Γερουσία.

Ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια για το νομοσχέδιο;

Υπάρχουν περιορισμοί στη διαδικασία «συμφιλίωσης».

Υπάρχει σχετικός κανόνας που περιορίζει τι μπορεί να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο. Σύμφωνα με αυτόν, οποιοσδήποτε γερουσιαστής μπορεί να αμφισβητήσει την καταλληλότητα μιας διάταξης που σχετίζεται με τον προϋπολογισμό. Εναπόκειται στον βουλευτή της Γερουσίας να συμβουλεύσει τον προεδρεύοντα της Γερουσίας σχετικά με το ποιες διατάξεις είναι άσχετες με το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό. Ο προεδρεύων συνήθως αποφασίζει με βάση με τις συμβουλές του βουλευτή. Στη συνέχεια, η Γερουσία ψηφίζει εάν θα επικυρώσει την απόφαση του προεδρεύοντος αξιωματικού.

Πληροφορίες συντακτών:

Ο Theodoric Meyer καλύπτει θέματα σχετικά με Γερουσία για την Washington Post.

Η Maegan Vazquez είναι δημοσιογράφος πολιτικών έκτακτων ειδήσεων. Έγινε μέλος της Washington Post το 2023.

Πηγή: skai.gr

