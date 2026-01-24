Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Λύκοι κάνουν βόλτες στο Πανόραμα - Δείτε βίντεο

Σε βίντεο από από κάμερες ασφαλείας και από κατοίκους στο Πανόραμα, έχουν καταγραφεί λύκοι να φτάνουν μέχρι και την είσοδο ενός σπιτιού

Λύκος

Οι πρόσφατες εμφανίσεις λύκων στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης έχουν προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Σε βίντεο από από κάμερες ασφαλείας και από κατοίκους στο Πανόραμα, έχουν καταγραφεί λύκοι να φτάνουν μέχρι και την είσοδο ενός σπιτιού.

Το βράδυ της Πέμπτης στελέχη του τοπικού δασαρχείου και της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ» βρέθηκαν στην περιοχή προκειμένου να προσπαθήσουν να εντοπίσουν τους λύκους και να τους απομακρύνουν.

Δείτε βίντεο με τους λύκους στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης:

TAGS: λύκος Θεσσαλονίκη
