Θεσσαλονίκη: Λύκοι κάνουν βόλτες στο Πανόραμα - Δείτε βίντεο

Οι πρόσφατες εμφανίσεις λύκων στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης έχουν προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Σε βίντεο από από κάμερες ασφαλείας και από κατοίκους στο Πανόραμα, έχουν καταγραφεί λύκοι να φτάνουν μέχρι και την είσοδο ενός σπιτιού.

Το βράδυ της Πέμπτης στελέχη του τοπικού δασαρχείου και της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ» βρέθηκαν στην περιοχή προκειμένου να προσπαθήσουν να εντοπίσουν τους λύκους και να τους απομακρύνουν.

Δείτε βίντεο με τους λύκους στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.