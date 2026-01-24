Τα τελευταία χρόνια το έμφραγμα "χρόνια δεν κοιτάει", καθώς συμβαίνει σε όλο και νεότ ερους ανθρώπους. Τα καλά νέα είναι ότι αν κάποιος ή κάποια ξεκινήσει να προσέχει από τα 20, ίσως και να μην πάθει ποτέ έμφραγμα, όπως δείχνουν οι τελευταίες μελέτες.

Στην εκπομπή «Ζω Καλά», οι καρδιολόγοι εξηγούν γιατί ολοένα και νεότεροι άνθρωποι παθαίνουν έμφραγμα, μιλούν για τα συμπτώματα που πρέπει να μας προβληματίσουν και αναφέρονται σε όλες τις εξελίξεις της επιστήμης στην αντιμετώπισή του. Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης υποδέχεται τον ραδιοφωνικό παραγωγό Γιώργο Καρτελιά, που μόλις πριν δύο μήνες υπέστη έμφραγμα και εξαιτίας αυτού νοσηλεύθηκε στο νοσοκομείο.

Στις υπόλοιπες ενότητες της εκπομπής, συζητάμε για το πατρικό πρότυπο αλλά και για την περιποίηση της ευαίσθητης επιδερμίδας.

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα: Ο Γιώργος Καρτελιάς για τα συμπτώματα πριν το έμφραγμα:

Δείτε το trailer:

«Ζω Καλά»: Με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30, στον ΣΚΑΪ

