Μερική κατάρρευση του μεσαιωνικού «Πύργου των Κόμηδων», ο οποίος βρίσκεται στη Ρώμη, σε λίγες εκατοντάδες μέτρα απόσταση από το Κολοσσαίο, σημειώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, ώρα Ιταλίας.

Κάτω από τα συντρίμμια παρέμειναν, για λιγότερο από μία ώρα, τέσσερις εργάτες. Οι τρεις απεγκλωβίστηκαν πολύ σύντομα, χάρη στην άμεση κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων.

News flash! Portion of 13th century Tor dei Conti - subject to restoration- collapsed this morning!! (Next door is new portion of Forum of Peace excavation) @AncientRomeLive (images sent from

Colleague) pic.twitter.com/lVBI9e7Fx2 — Darius Arya (@DariusAryaDigs) November 3, 2025

Για τον απεγκλωβισμό του τέταρτου εργάτη χρειάσθηκε να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες. Μετά από ώρα κατέστη δυνατό να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρει τραύμα στο κεφάλι. Την ώρα της κατάρρευσης, στον ιστορικό πύργο πραγματοποιούνταν έργα συντήρησης.

Πριν λίγο σημειώθηκε νέα κατάρρευση πριν από λίγο στον μεσαιωνικό «Πύργο των Κόμηδων», σε μικρή απόσταση από το Κολοσσαίο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένας ακόμη εργάτης φέρεται να βρίσκεται ακόμη κάτω από τα συντρίμμια. Για τον εντοπισμό του χρησιμοποιούνται ντρόουν και οι πυροσβέστες εργάζονται, δεδομένης της κατάστασης, με μεγάλη προσοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

