Ερντογάν: Η Δημοκρατία της Τουρκίας είναι ο τελευταίος κρίκος της αρχαίας παράδοσής μας

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε για την ανεξαρτησία και το μέλλον προανήγγειλαν τη γέννηση της Τουρκικής Δημοκρατίας, ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας, τόνισε την Τετάρτη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του για τα 102 χρόνια από την ίδρυση της σύγχρονης Τουρκίας από τον Μουσταφά Κεμάλ.



Η Δημοκρατία της Τουρκίας είναι ο τελευταίος κρίκος της αρχαίας παράδοσής μας, βασισμένη στην αρχή της συνέχειας σημείωσε.



Η Δημοκρατία μας, που ανακηρύχθηκε πριν από 102 χρόνια, είναι επίσης η ενσάρκωση της εθνικής βούλησης με την αρχή της «Η Κυριαρχία ανήκει άνευ όρων στο έθνος».



Η δημοκρατία είναι αναπόσπαστο μέρος της Δημοκρατίας. Αυτός ο αγώνας συνεχίζεται με την ίδια αποφασιστικότητα και αποφασιστικότητα τόνισε.



Τα τελευταία 23 χρόνια, το πιο σημαντικό μας θεμέλιο στην υπόθεσή μας για την ενίσχυση της Τουρκίας και της τουρκικής δημοκρατίας ήταν η ακλόνητη βούληση του έθνους μας.



Με το θέλημα του Θεού, όσο αυτή η βούλησή μας παραμένει άθικτη και όσο σε αυτό το έθνος αγκαλιάζει ο ένας τον άλλο με αγάπη όπως έχει κάνει εδώ και χιλιάδες χρόνια, δεν θα υπάρξει καμία εσωτερική ή εξωτερική δύναμη που να μπορεί να εμποδίσει το ευλογημένο ταξίδι της Τουρκίας διεμήνυσε ο Ταγίπ Ερντογάν.



Ως έθνος που υπήρξε ο σημαιοφόρος του σκοπού του Θεού εδώ και αιώνες και ο προστάτης της ειρήνης, της ηρεμίας, της καλοσύνης και της δικαιοσύνης, ενεργούμε με την ίδια ευαισθησία σήμερα διαβεβαίωσε.

Δεν εγκαταλείπουμε ποτέ τους φίλους μας στις πιο δύσκολες στιγμές τους, σπεύδοντας να βοηθήσουμε τους καταπιεσμένους όπου κι αν βρίσκονται στον κόσμο.

Από τον τερματισμό πολέμων και συγκρούσεων μέχρι τις προσπάθειες βοήθειας σε ανθρωπιστικές κρίσεις και ζώνες καταστροφών, διατηρούμε ισχυρή παρουσία με τους θεσμούς και το προσωπικό μας τόσο επί τόπου όσο και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Υπό το φως της 102χρονης εμπειρίας μας ως Δημοκρατία, θα, αν θέλει ο Θεός, θα πάμε όλα αυτά τα επιτεύγματα σε ακόμη μεγαλύτερα ύψη.

Είμαστε αποφασισμένοι να οικοδομήσουμε μια Τουρκία όπου η απειλή της τρομοκρατίας θα έχει εξαλειφθεί πλήρως και όπου η ασφάλεια και η ειρήνη θα βασιλεύουν σε κάθε γωνιά της χώρας, με υπομονή, αποφασιστικότητα, κοινή λογική και ψυχραιμία ξεκαθάρισε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Αν θέλει ο Θεός, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να αναβαθμίσουμε περαιτέρω τη Δημοκρατία μας, την οποία ιδρύσαμε μαζί ως έθνος και την αγαπάμε εδώ και 102 χρόνια, με 86 εκατομμύρια ανθρώπους να εργάζονται χέρι-χέρι, καρδιά με καρδιά πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

