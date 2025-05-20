Μεντβέντεφ προς Κίεβο: «Αποδοχή της ειρήνης» ή άνευ όρων παράδοση

Τελεσίγραφο του Ντμίτρι Μεντβέντεφ στο Κίεβο. Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής της ειρήνης, η Ουκρανία θα αντιμετωπίσει το μονοπάτι της άνευ όρων παράδοσης, απείλησε ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας και πρώην πρόεδρος της Ρωσίας.



Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν άτομα στην Ουκρανία εξουσιοδοτημένα να συνάψουν συνθήκη ειρήνης, δήλωσε δε ο Μεντβέντεφ.



Η εμφάνιση μιας «συνασπισμού των προθύμων» στην Ουκρανία θα θεωρηθεί ως υποτροπή σε στρατιωτική απειλή με όλες τις συνέπειες, προειδοποίησε.



Ο «συνασπισμός των προθύμων» επιδιώκει να εισαγάγει ένα καθεστώς κατοχής στην υπόλοιπη Ουκρανία και να εμπλέξει τα εμπλεκόμενα μέρη σε μια νέα, μεγαλύτερης κλίμακας σύγκρουση, ισχυρίστηκε.

Η σημερινή Ουκρανία έχει μια τελευταία ευκαιρία να διατηρήσει την κρατική της υπόσταση και να κερδίσει μια ευκαιρία για ειρηνική ανάπτυξη, ξεκαθάρισε.



«Στην ουκρανική διευθέτηση, είναι απαραίτητο να εμπιστευτούμε τις εγγυήσεις και τα διεθνή έγγραφα που θα προετοιμαστούν», δήλωσε ακόμα απαντώντας σε ερώτηση του TASS.

Επιπλέον, ο Μεντβέντεφ χαρακτήρισε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο παράδειγμα «πλήρους φιάσκου» και «αθλιότητας της Χάγης».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.