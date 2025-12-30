Η Ταϊβάν ανακοίνωσε περιορισμούς στις πτήσεις που εισέρχονται στο FIR της Τάιπεϊ

Λόγω των μεγάλων στρατιωτικών ασκήσεων της Κίνας γύρω από την Ταϊβάν, οι αεροπορικές αρχές της αυτόνομης περιοχής ανακοίνωσαν περιορισμούς στις πτήσεις που εισέρχονται στο FIR της Τάιπεϊ, με στόχο την ασφάλεια των αεροσκαφών.

Σύμφωνα με την Αρχή, δεν ακυρώθηκαν διεθνείς πτήσεις, ωστόσο ακυρώθηκαν ορισμένες πτήσεις διέλευσης (transit). Επίσης, ακυρώθηκαν 76 εσωτερικές πτήσεις προς τα νησιά της Ταϊβάν, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν περίπου 6.000 επιβάτες.

Επιπλέον, η Αρχή ανακοίνωσε ότι ο στρατός της Κίνας εκτόξευσε επτά ρουκέτες στις ζώνες ασκήσεων 1 και 2, τις πρωινές ώρες της Τρίτης.

China is holding military drills around Taiwan simulating the seizure and blockade of the island's key areas, as a warning against "separatist forces". pic.twitter.com/DT5yOfsurH — DW News (@dwnews) December 30, 2025

