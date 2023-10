Μεντβέντεφ: «Νόμιμοι στόχοι» οι Βρετανοί που θα εκπαιδεύουν Ουκρανούς και τα γερμανικά εργοστάσια παραγωγής πυραύλων Κόσμος 11:33, 01.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Μεντβέντεφ στη συνέχεια καταφέρθηκε και εναντίον της Γερμανίας, επικρίνοντάς τη επειδή θέλει να προσφέρει στην Ουκρανία πυραύλους κρουζ Taurus