Η ρηματική διακοίνωση προς τον ΟΗΕ που απέστειλε η Λιβύη πρωταγωνιστεί στα πρωτοσέλιδα του τουρκικού Τύπου.

Η Λιβύη μέσω αυτής αμφισβητεί τη συμφωνία ΑΟΖ Ελλάδας–Αιγύπτου και συνοδεύεται από χάρτη που αποτυπώνει εξωτερικά όρια υφαλοκρηπίδας που φτάνουν έως και την Κρήτη, προκαλώντας την αντίδραση της Αθήνας.

Σήμερα, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης ο τουρκικός Τύπος αναφέρει τα εξής:

Anadolu: «Η Λιβύη υπέβαλε στον ΟΗΕ το Μνημόνιο που υπέγραψε με την Τουρκία και κήρυξε άκυρες τις συμφωνίες Ελλάδας – Αιγύπτου»

SonDakika: «Η Λιβύη καταχώρησε την υφαλοκρηπίδα της στα Ηνωμένα Έθνη»

Akşam: «Ένα διάβημα που θα τρελάνει τους Έλληνες! Η Λιβύη καταχώρησε επίσημα την απόφαση της Τουρκίας»

Haber7: «Η Λιβύη καταχώρισε στον ΟΗΕ την υφαλοκρηπίδα που υπέγραψε με την Τουρκία»

TRhaber: «Χτυπήθηκε η σφραγίδα της Ημισελήνου στη Μεσόγειο: Η Τουρκία και η Λιβύη περιέκλεισαν στην Ελλάδα!»

