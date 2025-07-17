H Γαλλία στη δίνη του χρέους

Πολιτική αναταραχή προκαλούν στη Γαλλία οι σαρωτικές προτάσεις του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού για τη μείωση του δημόσιου χρέους, με βασική αιχμή την κατάργηση δύο επίσημων αργιών. Με τη χώρα να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των κρατών-μελών της ΕΕ ως προς το μέγεθος του δημοσίου χρέους, οι εξαγγελίες Μπαϊρού συνάντησαν ήδη σφοδρές αντιδράσεις τόσο μεταξύ πολιτών όσο και στα πολιτικά κόμματα.

Οικονομικός κίνδυνος και δημοσιονομικοί στόχοι

Ο πρωθυπουργός προειδοποίησε για έναν *«θανάσιμο κίνδυνο για τη χώρα»* λόγω του χρέους, που ξεπερνά τα 3,3 τρισεκατομμύρια ευρώ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: *«5.000 ευρώ πρόσθετα χρέη ανά δευτερόλεπτο. Αυτή είναι η τελευταία στάση πριν την άβυσσο και τη συντριβή».* Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε ως προτεραιότητα τη συμμόρφωση με το όριο 3% ελλείμματος της ΕΕ μέχρι το 2029, με ενδιάμεσο στόχο μείωσης του ελλείμματος στο 4,6% το επόμενο έτος.

Για να επιτευχθούν αυτοί οι φιλόδοξοι δημοσιονομικοί στόχοι, η κυβέρνηση σχεδιάζει εξοικονόμηση 44 δισ. ευρώ, δίνοντας ωστόσο προτεραιότητα σε αυξημένη δαπάνη για τον στρατό και την άμυνα, συνυπολογίζοντας τόσο τις δεσμεύσεις στο ΝΑΤΟ όσο και τη ρωσική απειλή.

Περικοπές και σκληρές μεταρρυθμίσεις

Το σχέδιο της κυβέρνησης περιλαμβάνει περικοπή 3.000 θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα και μείωση των προσλήψεων λόγω συνταξιοδότησης των υπαλλήλων. Παράλληλα, σχεδιάζονται περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες και τις συντάξεις, καθώς και επανεξέταση της ασφάλισης ανεργίας και της φορολόγησης των μεγάλων περιουσιών.

Μεταξύ των νέων μέτρων, ξεχωρίζει η πρόταση κατάργησης δύο αργιών για όλους τους εργαζόμενους. Όπως ανέφερε ο Μπαϊρού, *«Προτείνω την κατάργηση δύο αργιών, όπως η Δευτέρα του Πάσχα που δεν έχει θρησκευτική σημασία και η 8η Μαΐου. Ωστόσο, είμαι ανοιχτός και σε άλλες προτάσεις».*

Αντιδράσεις στα νέα μέτρα

Η πρόταση για κατάργηση των αργιών βρήκε έντονη αντίδραση, ειδικά για την 8η Μαΐου, ημερομηνία-σύμβολο για τη Γαλλία ως ημέρα της νίκης κατά της ναζιστικής Γερμανίας. Ο Ζορντάν Μπαρντελά, επικεφαλής του δεξιού εθνικιστικού Rassemblement National, χαρακτήρισε την πρόταση ως *«άμεσο χτύπημα κατά της γαλλικής ιστορίας»*, διαμηνύοντας ότι κανένας βουλευτής του κόμματος δεν πρόκειται να την υποστηρίξει.

Η εσωτερική συνοχή της κυβέρνησης δοκιμάζεται έντονα, με το ενδεχόμενο πρότασης δυσπιστίας να παραμένει ανοιχτό. Αν τα υπόλοιπα κόμματα σχηματίσουν κοινοβουλευτικό μέτωπο, η παραμονή της κυβέρνησης Μπαϊρού φαντάζει αβέβαιη.

Στρατηγικές συμμαχίες ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού

Ο υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρντ αναγνώρισε στο Bloomberg TV ότι *«η πρώτη αντίδραση [στις προτάσεις] ήταν αρνητική»*, ενώ τόνισε την πρόθεση της κυβέρνησης να ανοίξει διαύλους επικοινωνίας με όλα τα κόμματα. Ειδικό βάρος δίνεται στην προσέγγιση του σοσιαλιστικού κόμματος, με τον Λομπάρντ να εκφράζει την ελπίδα *«για ειλικρινείς συνομιλίες και ευρεία υποστήριξη, καθώς πρόκειται για ζήτημα εθνικού συμφέροντος».*

Πηγές: AFP, tagesschau

Πηγή: Deutsche Welle

