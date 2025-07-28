Κάθε νέο τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ είναι μια απειλή και ένα βήμα προς τον πόλεμο Ρωσίας - ΗΠΑ, δήλωσε ο αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σχολιάζοντας την απειλή του Αμερικανού προέδρου ότι δίνει περιθώριο 10-12 ημερών για να υπάρξει εκεχειρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Ρωσίας, σε ανάρτησή του στο Χ, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι παίζει το παιχνίδι του τελεσίγραφου με τη Ρωσία αλλά προειδοποίησε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι «η Ρωσία δεν είναι Ισραήλ ούτε καν Ιράν».

Κατέληξε συστήνοντας στον Τραμπ να μην ακολουθήσει τον δρόμο του «νυσταγμένου Τζο».

«Ο Τραμπ παίζει το παιχνίδι του τελεσίγραφου με τη Ρωσία: 50 ημέρες ή 10... Θα πρέπει να θυμάται 2 πράγματα:

1. Η Ρωσία δεν είναι Ισραήλ ούτε καν Ιράν.

2. Κάθε νέο τελεσίγραφο είναι μια απειλή και ένα βήμα προς τον πόλεμο. Όχι μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά με τη δική του χώρα. Μην ακολουθήσετε τον δρόμο του Νυσταγμένου Τζο», έγραψε χαρακτηριστικά ο Μεντβέντεφ.

