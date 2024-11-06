Μεντβέντεφ: Κακή είδηση για την Ουκρανία η νίκη Τραμπ

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε ότι μια νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές θα αποτελέσει κακή είδηση για την Ουκρανία, αλλά πρόσθεσε ότι δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό θα μπορέσει ο Τραμπ να περικόψει τη χρηματοδότηση του πολέμου.

«Ο Τραμπ έχει μια χρήσιμη ιδιότητα για εμάς: ως επιχειρηματίας, μισεί θανάσιμα να δαπανά χρήματα σε διάφορους κόλακες και σε ανόητους συμμάχους κολιτσίδες, σε λανθασμένα φιλανθρωπικά έργα και σε αδηφάγους διεθνείς οργανισμούς» έγραψε ο Μεντβέντεφ, υψηλόβαθμος αξιωματούχος ασφαλείας σήμερα, στον επίσημο λογαριασμό του στο Telegram.

Ο ίδιος είπε ότι οι ουκρανικές αρχές εντάσσονται στην κατηγορία εκείνων στις οποίες ο Τραμπ προφανώς δεν θα θελήσει να επενδύσει πολλά χρήματα και πρότεινε στην ουκρανική ηγεσία να κάνει ό,τι μπορεί για να παρηγορηθεί σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η νίκη του.

«Το ερώτημα είναι πόσα χρήματα θα αναγκαστεί ο Τραμπ να δώσει για τον πόλεμο. Είναι πεισματάρης, αλλά το σύστημα είναι ισχυρότερο» είπε ο Μεντβέντεφ.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα είπε σήμερα ότι «οι ΗΠΑ πρέπει να θεραπεύσουν τη δημοκρατία τους και να μην κατηγορούν άλλους για τις αποτυχίες τους».

Η εκπρόσωπος αναφερόταν στις κατηγορίες των ΗΠΑ για ρωσική ανάμιξη στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, τις οποίες δήλωσε ότι κέρδισε ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

