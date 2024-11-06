Τα συγχαρητήριά του στον νεοεκλεγέντα εκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε δημοσίως ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Συγχαρητήρια στον Ντόναλντ Τραμπ για την εντυπωσιακή εκλογική του νίκη!» αναφέρει σε μακροσκελή ανάρτησή του στο Χ.

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory!



I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against… November 6, 2024

«Θυμάμαι τη σπουδαία συνάντησή μας με τον Πρόεδρο Τραμπ τον Σεπτέμβριο, όταν συζητήσαμε λεπτομερώς τη στρατηγική εταιρική σχέση Ουκρανίας-ΗΠΑ, το Σχέδιο Νίκης και τρόπους για να τερματιστεί η ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας.

Εκτιμώ τη δέσμευση του Προέδρου Τραμπ στην προσέγγιση «ειρήνη μέσω δύναμης» στις παγκόσμιες υποθέσεις. Αυτή ακριβώς είναι η αρχή που μπορεί πρακτικά να φέρει πιο κοντά τη δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία. Είμαι αισιόδοξος ότι θα το κάνουμε πράξη μαζί.

Προσβλέπουμε σε μια εποχή ισχυρών Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπό την αποφασιστική ηγεσία του Προέδρου Τραμπ. Στηριζόμαστε στη συνεχιζόμενη ισχυρή δικομματική υποστήριξη για την Ουκρανία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ενδιαφερόμαστε να αναπτύξουμε αμοιβαία επωφελή πολιτική και οικονομική συνεργασία που θα ωφελήσει και τα δύο έθνη μας. Η Ουκρανία, ως μία από τις ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις της Ευρώπης, έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει μακροπρόθεσμη ειρήνη και ασφάλεια στην Ευρώπη και τη διατλαντική κοινότητα με την υποστήριξη των συμμάχων μας.

Ανυπομονώ να συγχαρώ προσωπικά τον Πρόεδρο Τραμπ και να συζητήσουμε τρόπους ενίσχυσης της στρατηγικής εταιρικής σχέσης της Ουκρανίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες» καταλήγει ο Ουκρανός πρόεδρος.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.