«Πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε ο "μη αναστρέψιμος δρόμος" της Ουκρανίας προς το ΝΑΤΟ να τελειώσει είτε με την εξαφάνιση της Ουκρανίας είτε με την εξαφάνιση του ΝΑΤΟ» ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του σήμερα αρχικά έγραψε την υπόσχεση που έδωσε η συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ όσον αφορά την ενδεχόμενη ένταξη της Ουκρανίας στη συμμαχία. Στην ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μεντβέντεφ παρέθεσε στα αγγλικά τη δήλωση του ΝΑΤΟ: «Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε (την Ουκρανία) στην αμετάκλητη πορεία της προς την πλήρη ευρωατλαντική ενσωμάτωση, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης στο ΝΑΤΟ».

Στη συνέχεια σχολίασε στα ρωσικά: «Το συμπέρασμα είναι προφανές. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε ο "μη αναστρέψιμος δρόμος" της Ουκρανίας προς το ΝΑΤΟ να τελειώσει είτε με την εξαφάνιση της Ουκρανίας είτε με την εξαφάνιση του ΝΑΤΟ. Ή ακόμα καλύτερα - την εξαφάνιση και των δύο».

Πηγή: skai.gr

