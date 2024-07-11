Πρώτη συνάντηση Στάρμερ-Μπάιντεν με αναφορά στην «ειδική σχέση» και στο ποδόσφαιρο

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την πρώτη διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε στον Λευκό Οίκο ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου σερ Κιρ Στάρμερ, στο περιθώριο της επετειακής συνόδου του ΝΑΤΟ στην Ουάσινγκτον.

Ο βρετανικός Τύπος κάνει λόγο για εξαιρετικά θερμό κλίμα κατά τη συνάντηση, στην οποία ο κ. Στάρμερ είπε πως «η ειδική σχέση με τις ΗΠΑ είναι τόσο σημαντική και πιο δυνατή από ποτέ».

Ο κ. Μπάιντεν σχολίασε πως ΗΠΑ και ΗΒ είναι «οι καλύτεροι σύμμαχοι» και χαρακτήρισε τη Βρετανία ως τον «διατλαντικό κόμπο» που κρατά δεμένο το ΝΑΤΟ.

Στο σημείο αυτό ο ανοιχτά αντίθετος στο Brexit Αμερικανός πρόεδρος παρατήρησε πως «όσο πιο κοντά είναι (η Βρετανία) με την Ευρώπη, γνωρίζουμε πού βρίσκεστε και γνωρίζετε πού βρισκόμαστε», με τον σερ Κιρ να απαντά «έχετε απόλυτο δίκιο».

Η στιχομυθία αυτή εκλαμβάνεται στη Βρετανία ως δήλωση ικανοποίησης από την Ουάσινγκτον για την πρόθεση της νέας βρετανικής κυβέρνησης να βελτιώσει τις σχέσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους, μεταξύ άλλων με την επιδίωξη μίας νέας συμφωνίας συνεργασίας για την ασφάλεια.

Ο κ. Στάρμερ, πιστός οπαδός της Άρσεναλ, χάρισε στον 46ο πρόεδρο των ΗΠΑ μια φανέλα της λονδρέζικης ομάδας με το όνομα Μπάιντεν στην πλάτη και τον αριθμό 46. Δώρισε επίσης στον οικοδεσπότη του ένα αντίγραφο του Ατλαντικού Καταστατικού Χάρτη, τον προάγγελο του ΝΑΤΟ.

Σχολιάζοντας την πρόκριση της εθνικής ομάδας της Αγγλίας στον τελικό του Euro ‘24 ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε χαριτολογώντας ότι οφείλεται στον νέο πρωθυπουργό, με τον κ. Στάρμερ να απαντά στο ίδιο ύφος πως επί κυβέρνησης Εργατικών η Αγγλία δεν έχει χάσει ματς.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης ότι πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν «οτιδήποτε χρειάζεται» για να υποστηρίξουν την Ουκρανία έναντι της ρωσικής επιθετικότητας.

Ο κ. Στάρμερ προκάλεσε την αντίδραση της Μόσχας δηλώνοντας πως εναπόκειται στην Ουκρανία ο τρόπος χρήσης βρετανικών πυραύλων, ακόμα δηλαδή και για να πλήττονται στόχοι επί ρωσικού εδάφους.

Στην Ουάσινγκτον ο Βρετανός ηγέτης συναντήθηκε και με τον πρόεδρο Ζελένσκι για να τονίσει πως «η αλλαγή κυβέρνησης δεν κάνει καμία διαφορά στην υποστήριξη» που θα παράσχει το Λονδίνο στο Κίεβο.

Στη σύνοδο των συμμαχικών ηγετών ο σερ Κιρ Στάρμερ θα επαναβεβαιώσει τη δέσμευση της χώρας του για ετήσιο πακέτο βοήθειας ύψους 3 δισεκατομμυρίων λιρών προς την Ουκρανία. Θα ανακοινώσει επίσης την αποστολή νέου πακέτου πυρομαχικών και 90 πυραύλων τύπου Brimstone τις προσεχείς εβδομάδες.

«Ο Πούτιν πρέπει να ακούσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα να ηχεί από αυτή τη σύνοδο, ένα μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας», θα πει ο Βρετανός πρωθυπουργός.

