Μια γυναίκα ηλικίας περίπου 80 ετών έχασε τη ζωή της σήμερα σε επίθεση με μαχαίρι στην πόλη Χερτσιλιγιά, βόρεια του Τελ Αβίβ, ανακοίνωσε ισραηλινό νοσοκομείο, με την αστυνομία να κάνει λόγο για τη σύλληψη ενός υπόπτου.

«Διακομίστηκε στο νοσοκομείο φέροντας πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό όπλο», ανακοίνωσε το νοσοκομείο Ichilov του Τελ Αβίβ. Παρά «τις προσπάθειες ανάνηψης, το προσωπικό του νοσοκομείου διαπίστωσε τον θάνατό της κατά την άφιξή της», πρόσθεσε.

Η επίθεση σημειώθηκε στην πλατεία Ντε Σαλίτ στην Χερτσιλιγιά, διευκρίνισε η αστυνομία.

«Σταματήσαμε την αιμορραγία, της χορηγήσαμε φάρμακα και την απομακρύναμε (από το σημείο) σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε ο Ιντάν Σινά, διασώστης της Magen David Adom, της υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών του Ισραήλ, προτού το νοσοκομείο ανακοινώσει τον θάνατο της γυναίκας.

Από την πλευρά της η αστυνομία ανέφερε ότι ο ύποπτος δράστης της επίθεσης, ένας 28χρονος Παλαιστίνιος από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συνελήφθη και πρόσθεσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα.

Από την αρχή του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, που ξέσπασε μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του ισραηλινού εδάφους στις 7 Οκτωβρίου 2023, έχουν σημειωθεί στο Ισραήλ πολλές επιθέσεις από Παλαιστίνιους.

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι, ανάμεσά τους Ισραηλινοί στρατιώτες, έχουν σκοτωθεί σε αυτές τις επιθέσεις, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίζεται σε επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.