Αζεμπαϊτζάν: Πτήση της Azerbaijan Airlines προς Ρωσία επέστρεψε στο Μπακού

Μια πτήση της Azerbaijan Airlines προς τη ρωσική πόλη Μινεράλνι Βόντι επέστρεψε στο Μπακού την Παρασκευή, αφότου ενημερώθηκε ότι τμήμα του εναέριου χώρου στη νότια Ρωσία είχε κλείσει, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Υπενθυμίζεται πως πτήση της Azerbaijan Airlines από το Μπακού με προορισμό το Γκρόζνι της Ρωσίας συνετρίβη στο Καζακστάν την Τετάρτη.

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί η έρευνα πριν υπάρξει συμπέρασμα για το δυστύχημα. Τέσσερις πηγές του Αζερμπαϊτζάν είπαν στο Reuters την Πέμπτη ότι το αεροπλάνο χτυπήθηκε από ρωσικό πύραυλο, με Αμερικανό αξιωματούχο να εκτιμά ότι χτυπήθηκε κατά λάθος.

Παράλληλα, η αζέρικη εταιρεία ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις πτήσεις προς επτά ρωσικές πόλεις. Το ρωσικό πρακτορείο Interfax μετέδωσε ότι η Azerbaijan Airlines θα συνεχίσει τις πτήσεις της προς έξι μεγάλες πόλεις της Ρωσίας, όπως η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη.

