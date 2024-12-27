Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Αμερικανός ομόλογός του Τζο Μπάιντεν του είχε προτείνει το 2021 να «αναβάλει κατά 10-15 χρόνια την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ».

Η ένταξη Βορειοατλαντική Συμμαχία ήταν ένα μακροχρόνιο αίτημα του Κιέβου.

«Το 2021, ο νυν πρόεδρος Μπάιντεν μου πρότεινε ακριβώς αυτό: την αναβολή της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ για 10-15 χρόνια, επειδή η χώρα δεν ήταν ακόμη έτοιμη», είπε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια μιας τηλεοπτικής συνέντευξης Τύπου.

«Απάντησα με τρόπο λογικό "ναι, (η Ουκρανία) δεν είναι έτοιμη σήμερα. Αλλά θα την προετοιμάσετε για να είναι έτοιμη και θα τη δεχτείτε» (ως μέλος), πρόσθεσε ο Πούτιν.

Εντούτοις, για τη Ρωσία, «ποια είναι η διαφορά; σήμερα, αύριο ή σε δέκα χρόνια;», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος.

Η Μόσχα θεωρεί κόκκινη γραμμή την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Αντίθετα, το Κίεβο παρουσιάζει την ένταξη στη Βορειοατλαντική Συμμαχία ως απαραίτητη για την ασφάλειά του έναντι της Ρωσίας και ζητά πρόσκληση ένταξης το συντομότερο δυνατό.

Η ουκρανική ηγεσία, ωστόσο, αναγνώρισε ότι η ένταξή της θα μπορεί να έρθει μετά τον πόλεμο με τη Ρωσία, που προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

Ουάσινγκτον και Βερολίνο ιδιατέρως είναι επιφυλακτικοί σε οποιαδήποτε προοπτική ταχείας ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, το Κρεμλίνο προειδοποίησε ξανά ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα συνιστούσε μια «μη αποδεκτή» απειλή για τη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

