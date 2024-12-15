Οι απειλές της Συρίας απέναντι στο Ισραήλ παραμένουν παρά τον μετριοπαθή τόνο της ηγεσίας των ανταρτών που έδιωξαν τον Μπασάρ αλ Άσαντ πριν από μία εβδομάδα, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς, με δεδομένες στρατιωτικές κινήσεις της χώρας του για την αποτροπή απειλών ασφάλειας που προέρχονται από τη Συρία.

“Οι άμεσοι κίνδυνοι για τη χώρα δεν έχουν εκλείψει και οι τελευταίες εξελίξεις στη Συρία κλιμακώνουν την ένταση της απειλής, παρά τη μετριοπαθή εικόνα που παρουσιάζουν οι ηγέτες των ανταρτών επί του παρόντος”, δήλωσε ο Κατς απευθυνόμενος σε αξιωματούχους που εξετάζουν τον αμυντικό προϋπολογισμό του Ισραήλ, σύμφωνα με μία ανακοίνωση.

Ο νέος -εκ των πραγμάτων- ηγέτης της Συρίας, Άχμαντ αλ-Σάρα δήλωσε χθες ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί πλασματικά προσχήματα για να δικαιολογήσει τις επιθέσεις τους στη Συρία, ενώ ο ίδιος, δεν ενδιαφέρεται για να εμπλακεί σε νέες διαμάχες, καθώς η Συρία επικεντρώνει την προσοχή της στην προσπάθεια της ανοικοδόμησης της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

