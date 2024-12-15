Ο ΣΚΑΪ στο εργοστάσιο του ναρκωτικού captagon στη Συρία - Δείτε βίντεο

Σε ένα από τα πιο γνωστά εργαστήρια παρασκευής του captagon, το ναρκωτικό που παρασκεύαζε κατά εκατομμύρια η Συρία και υπάρχει η κατηγορία ότι λειτουργούσε υπό την επίβλεψη του Άσαντ, βρέθηκε ο ΣΚΑΙ.

Όπως αναφέρει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ Χρήστος Νικολαίδης, η περιοχή όπου βρίσκεται το εργαστήριο, η Ντιμάς, είναι περίπου 40 χιλιόμετρα έξω από τη Δαμασκό. Όπως αναφέρουν οι κάτοικοι στην περιοχή - όπου υπάρχουν συγκροτήματα πολυτελών κατοικιών - δεν μπορούσε κανένας να προσεγγίσει. Υπήρχε πάντοτε αστυνομικό φυλάκιο και περίπολα της αστυνομίας που απαγόρευαν στον οποιονδήποτε να προσεγγίσει, ενώ οι κάτοικοι ορκίζονται ότι έχουν δει αρκετές φορές στην περιοχή αυτή τον αδελφό του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Στο βίντεο παρουσιάζονται οι χώροι αποθήκευσης των ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του ναρκωτικού captagon. Πρόκειται για ένα χάπι το οποίο εξάγεται σε όλη τη Δύση, αλλά έχει χρησιμοποιηθεί και πολλές φορές σε μαχητές, σε αντάρτες στη διάρκεια συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Αρκετά έχουν μείνει άθικτα και αποτελούν την μεγαλύτερη απόδειξη για τη λειτουργία αυτής της εγκατάστασης. Σύμφωνα με τις επίσημες καταγγελίες της νέας κυβέρνησης της Συρίας, οι συγκεκριμένοι χώροι χρησιμοποιούνταν επίσημα από το καθεστώς του Άσαντ.

