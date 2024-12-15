Το Ισραήλ θα κλείσει την πρεσβεία του στο Δουβλίνο με αφορμή “τις ακραίες πολιτικές της ιρλανδικής κυβέρνησης κατά του Ισραήλ”, ανέφερε σε μία σημερινή ανακοίνωσή του, ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ.

“Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στο Δουβλίνο είχε ανακληθεί μετά από τη μονομερή απόφαση της Ιρλανδίας ν’ αναγνωρίσει ένα “Παλαιστινιακό κράτος”.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Ιρλανδία ανακοίνωσε την υποστήριξή της στη νομική προσφυγή της Νότιας Αφρικής κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ICJ) κατηγορώντας το Ισραήλ για “γενοκτονία”, ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

Σάιμον Χάρις: Η απόφαση προκαλεί βαθιά λύπη

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Σάιμον Χάρις ανέφερε σήμερα ότι η απόφαση του Ισραήλ να κλείσει την πρεσβεία του στο Δουβλίνο του προκαλεί “βαθιά λύπη”.

“Πρόκειται για μία απόφαση της κυβέρνησης Νετανιάχου που προκαλεί βαθιά λύπη. Απορρίπτω απολύτως τον ισχυρισμό ότι η Ιρλανδία στρέφεται κατά του Ισραήλ. Η Ιρλανδία υποστηρίζει την ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και το διεθνές δίκαιο”, ανέφερε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

“Η Ιρλανδία επιθυμεί μία λύση δύο κρατών για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, ώστε να ζήσουν ειρηνικά και με ασφάλεια. Η Ιρλανδία θα υποστηρίζει πάντα τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο. Τίποτα δεν θα αποσπάσει την προσοχή μας από αυτά”, τόνισε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

