Στα άκρα οι σχέσεις Ισραήλ - Ιρλανδίας: Το Τελ Αβίβ κλείνει την πρεσβεία στο Δουβλίνο

Το Ισραήλ κατηγορεί την Ιρλανδία για «ακραίες πολιτικές» εναντίον του, ανέφερε η ανακοίνωση του Ισραηλινού ΥΠΕΞ

Ισραήλ

Το Ισραήλ θα κλείσει την πρεσβεία του στο Δουβλίνο με αφορμή “τις ακραίες πολιτικές της ιρλανδικής κυβέρνησης κατά του Ισραήλ”, ανέφερε σε μία σημερινή ανακοίνωσή του, ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ.

“Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στο Δουβλίνο είχε ανακληθεί μετά από τη μονομερή απόφαση της Ιρλανδίας ν’ αναγνωρίσει ένα “Παλαιστινιακό κράτος”.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Ιρλανδία ανακοίνωσε την υποστήριξή της στη νομική προσφυγή της Νότιας Αφρικής κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ICJ) κατηγορώντας το Ισραήλ για “γενοκτονία”, ανέφερε η ίδια ανακοίνωση.

Σάιμον Χάρις: Η απόφαση προκαλεί βαθιά λύπη

Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Σάιμον Χάρις ανέφερε σήμερα ότι η απόφαση του Ισραήλ να κλείσει την πρεσβεία του στο Δουβλίνο του προκαλεί “βαθιά λύπη”.

“Πρόκειται για μία απόφαση της κυβέρνησης Νετανιάχου που προκαλεί βαθιά λύπη. Απορρίπτω απολύτως τον ισχυρισμό ότι η Ιρλανδία στρέφεται κατά του Ισραήλ. Η Ιρλανδία υποστηρίζει την ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και το διεθνές δίκαιο”, ανέφερε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

“Η Ιρλανδία επιθυμεί μία λύση δύο κρατών για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, ώστε να ζήσουν ειρηνικά και με ασφάλεια. Η Ιρλανδία θα υποστηρίζει πάντα τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο. Τίποτα δεν θα αποσπάσει την προσοχή μας από αυτά”, τόνισε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

