Μελόνι: Συναντήθηκε με την Ευρωπαία Επίτροπο για την περιοχή της Μεσογείου

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε συνάντηση, σήμερα το απόγευμα στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι, με την Ευρωπαία Επίτροπο για την περιοχή της Μεσογείου, Ντουμπράβκα Σούιτσα.

Σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης υπογραμμίζεται ότι στο επίκεντρο της συνομιλίας τους βρέθηκε η ενίσχυση των σχέσεων της Ένωσης με τις χώρες της νότιας ακτής της Μεσογείου, μέσω του «Συμφώνου για τη Μεσόγειο», το οποίο «προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αποκτήσει, η ΕΕ, ένα συμπαγές, στρατηγικό σύνολο συνεργασιών με τις χώρες της Μεσογείου, με βάση τις ήδη υπάρχουσες συμφωνίες με την Τυνησία και την Αίγυπτο και με στόχευση στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, όπως και στην ενέργεια, στην ασφάλεια και στη διαχείριση του μεταναστευτικού».

Στην ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης προστίθεται ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε την κύρια σημασία των ενεργειακών θεμάτων, όπως και την προστιθέμενη αξία του Ιταλικού «Σχεδίου Ματέι» για συνεργασία με τις χώρες της Αφρικής, και στα πλαίσια του «Global Gateway» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Τζόρτζια Μελόνι και η Ευρωπαία Επίτροπος για τη Μεσόγειο, τέλος, αναφέρθηκαν αναλυτικά και στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των πρωτοβουλιών της ΕΕ για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, για την επαγγελματική κατάρτιση, και την πρόσβαση των νέων στην αγορά εργασίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

