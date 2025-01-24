Απ. Τζιτζικώστας στο Ντάβος για το μέλλον του τουρισμού, της ηλεκτροκίνησης και το μέλλον των αεροδρομίων και της αεροπλοΐας

Στην ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός συμμετείχε ο Ευρωπαίος επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας. Είχε σειρά επαφών στο περιθώριο του Φόρουμ, ενώ συμμετείχε σε τρεις σημαντικές εκδηλώσεις ως κεντρικός ομιλητής για το Μέλλον του Τουρισμού, το Μέλλον της Ηλεκτροκίνησης και για το Μέλλον των Αεροδρομίων και της Αεροπλοΐας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία τουριστική υπερδύναμη

Στο πάνελ για τον Τουρισμό, την πρώτη ημέρα του Φόρουμ, συζητήθηκαν ζητήματα που απασχολούν τον ευρωπαϊκό τουρισμό σε δυο άξονες: Τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τη στήριξη του βιώσιμου τουρισμού με ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών, καθώς και την προώθηση από την ΕΕ συνεργασιών και μηχανισμών στον τουριστικό τομέα, ώστε να επιτευχθεί η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη.

Όπως ελέχθη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, η ΕΕ προβλέπει αριθμό ρεκόρ στις τουριστικές διανυκτερεύσεις το 2024. Ο αριθμός διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα της ΕΕ πέρσι ανήλθε σε 3 δισεκατομμύρια εκ των οποίων 48% διεθνείς και 52% εγχώριες διανυκτερεύσεις, οι οποίες συνολικά αυξήθηκαν κατά 53,4 εκατομμύρια σε σύγκριση με το 2023.

Ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία τουριστική υπερδύναμη, καθώς είναι πρώτη σε αφίξεις τουριστών παγκοσμίως. Επισήμανε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι, για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΕ, υπάρχει Επίτροπος για τον Τουρισμό, γεγονός που αποδεικνύει τον κομβικό ρόλο του στην ανάπτυξη. Σημείωσε, δε, ότι οι επιδόσεις στον τουρισμό έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ και συνιστούν σημαντικό επίτευγμα. «Το αποτέλεσμα αυτής της επίδοσης είναι η ενίσχυση των 3 εκατομμυρίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον ευρωπαϊκό τουρισμό και η στήριξη των 20 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας», τόνισε.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος σημείωσε, επίσης, ότι «ο τουρισμός μπορεί να επενδύσει στην αξιοποίηση νέων προορισμών, στη δωδεκάμηνη διάρκεια και σε εναλλακτικές μορφές, ώστε οι ροές να είναι πιο ισορροπημένες, τα οφέλη να φτάσουν σε περισσότερες περιοχές και να μειωθούν οι πιέσεις σε ορισμένες τοπικές κοινωνίες, ειδικά στα θέματα της στέγασης, αλλά και στα περιβαλλοντικά ζητήματα» και προσέθεσε: «Αυτές τις πιέσεις τις λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη ως αρμόδιος Επίτροπος στην αναπτυξιακή διαδικασία του τουρισμού. Χρειαζόμαστε ισορροπία, ώστε να μη μετατραπούν οι επιτυχίες του τουρισμού σε εφιάλτη για τους προορισμούς μας, για τις τοπικές κοινωνίες και την πολιτιστική κληρονομιά».

Υπογράμμισε ότι «για να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα χρειάζεται συνεργασία όλων των εμπλεκομένων» και ότι «ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργαζόμαστε για μια σύγχρονη, φιλόδοξη ευρωπαϊκή στρατηγική για τον βιώσιμο τουρισμό και συνδράμουμε τα κράτη μέλη στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, όπως για παράδειγμα στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, όπου η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία συμβάλλει στην αντιμετώπιση των πιέσεων στέγασης στα τουριστικά κέντρα αιχμής». Επίσης, συνέχισε ο κ. Τζιτζικώστας, «συγκεντρώνοντας τα δεδομένα του τουρισμού σε κάθε προορισμό θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, που μπορούν να προβλέψουν τις ροές των επισκεπτών, αλλάζοντας έτσι πλήρως τη διαχείριση των προορισμών».

Ο Επίτροπος ανέλυσε την τουριστική στρατηγική της Ευρώπης και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταξύ των οποίων, όπως είπε, είναι:

Ο «Χάρτης Μετάβασης του Ευρωπαϊκού Τουρισμού», που ως στόχο έχει να εφαρμόσει τις αρχές της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης στον τουριστικό τομέα.

Η «Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Τουρισμό 2030», που έχει στόχο την εισαγωγή καινοτόμων λύσεων, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τις κοινές δράσεις στον τουρισμό ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η αντιμετώπιση των αναδυόμενων προκλήσεων, όπως η κλιματική κρίση, οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού και δυναμικού με δεξιότητες, η έλλειψη ψηφιοποίησης στις τουριστικές επιχειρήσεις και η ανάγκη να αναδειχθεί συνολικά η Ευρώπη ως μοναδικός, ασφαλής και βιώσιμος τουριστικός προορισμός.

«Επειδή η συνάφεια με τις μετακινήσεις είναι προφανής, ήδη αναλάβαμε πρωτοβουλίες για κοινά δικαιώματα για τους επιβάτες σε όλη την Ευρώπη, δίνοντας τη δυνατότητα ενιαίας ψηφιακής κράτησης και έκδοσης εισιτηρίων στις πολυτροπικές μεταφορές και για διευκόλυνση στις διασυνοριακές ενοικιάσεις αυτοκινήτων», είπε, ενώ, όπως ανακοίνωσε ο Επίτροπος, σύντομα θα συμμετέχει σε εκτενή διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους, που θα περιλαμβάνει και τους νέους, με την πρώτη συζήτηση να γίνεται στη Θεσσαλονίκη στις 21 Φεβρουαρίου.

Αυτοκινητοβιομηχανία: «Θέλουμε να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο δράσης, που απαντάει στις σύγχρονες προκλήσεις και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα»

Στη συζήτηση για το Μέλλον της Ηλεκτροκίνησης, κατά τη δεύτερη μέρα του Φόρουμ, ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε την κρισιμότητα της αυτοκινητοβιομηχανίας για την Ευρώπη, τόσο οικονομικά, αφού αντιπροσωπεύει πάνω από το 7% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, όσο και κοινωνικά, αφού στον κλάδο απασχολούνται πάνω από 13 εκατομμύρια εργαζόμενοι.

«Το ευρωπαϊκό συμφέρον είναι ξεκάθαρα να προστατεύσουμε την αυτοκινητοβιομηχανία», είπε και προσέθεσε: «Θέλουμε να διασφαλίσουμε το μέλλον της. Ο κόσμος όμως αλλάζει και πρέπει να προσαρμοστούμε στις αλλαγές για να συνεχίσει η ΕΕ να κατέχει ηγετική θέση τόσο στην αυτοκινητοβιομηχανία όσο και στον παγκόσμιο αγώνα κατά της κλιματικής κρίσης. Δεν είμαστε οι μόνοι στον κόσμο που μεταβαίνουμε σε οχήματα μηδενικών εκπομπών. Υπάρχουν στόχοι για σταδιακά υψηλότερα μερίδια ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως. Η μετάβαση σε καθαρότερα οχήματα είναι αναπόφευκτη. Όσο πιο γρήγορα την πετύχουμε τόσο πιο ανταγωνιστικοί θα γίνουμε».

Σημείωσε, δε, ότι «η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη και τα εμπόδια επίσης πολλά», υπογραμμίζοντας ότι «έχουμε όμως συγκεκριμένους στόχους και ήδη κάνουμε πρόοδο, κάνουμε βήματα όπως με τη νέα νομοθεσία για τους πράσινους εταιρικούς στόλους, τον νέο κανονισμό για τις μπαταρίες, τον νόμο για μηδενικές καθαρές εκπομπές για τη βιομηχανία, τον νόμο για τις πρώτες ύλες, το σχέδιο δράσης για τα δίκτυα και το σχέδιο βιομηχανικής δράσης της ΕΕ για τον κλάδο».

«Πιστεύω πραγματικά ότι οι κοινές αυτές πρωτοβουλίες είναι ικανές να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για τη μετάβαση της αυτοκινητοβιομηχανίας στη νέα εποχή, αλλά και να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της», είπε.

Αναφερόμενος στην επέκταση της ηλεκτροκίνησης στις δυο σημαντικές κατηγορίες οχημάτων και στις πολιτικές της ΕΕ, ο Επίτροπος επισήμανε ότι είναι καίριας σημασίας τα ηλεκτρικά ελαφρά οχήματα να γίνουν πιο οικονομικά και ήδη εντός του έτους θα κυκλοφορήσουν στην αγορά τα πρώτα ευρωπαϊκά οχήματα κάτω των 25.000 ευρώ, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη επεξεργάζεται νομοθετική πρόταση για την υιοθέτηση κινήτρων ειδικά για τα εταιρικά οχήματα μηδενικών εκπομπών. Για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα στόχος είναι τα οχήματα μηδενικών εκπομπών να ανταποκρίνονται στις επιχειρησιακές ανάγκες των φορέων εκμετάλλευσης με ανταγωνιστικό κόστος έναντι των παραδοσιακών ντιζελοκίνητων.

«Σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «η πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση συμβαίνει ήδη γρήγορα. Για παράδειγμα, ένα στα τρία νέα αστικά λεωφορεία που ταξινομήθηκαν στην ΕΕ το 2024 ήταν ηλεκτρικά» και προσέθεσε: «Τώρα πρέπει να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες και για την ανάπτυξη φορτηγών και πούλμαν μεγάλων αποστάσεων μηδενικών εκπομπών. Και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για να το πετύχουμε, όπως για παράδειγμα η οδηγία για το ευρωπαϊκό σήμα τέλους κυκλοφορίας, η προτεινόμενη αναθεώρηση της οδηγίας για το βάρος και τις διαστάσεις των οχημάτων και η προτεινόμενη αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας».

Ο Επίτροπος σημείωσε ότι «χρειαζόμαστε επαρκείς υποδομές επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού για να εξυπηρετήσουμε τον αυξανόμενο αριθμό οχημάτων μηδενικών εκπομπών στους ευρωπαϊκούς δρόμους» και ότι «στα ελαφρά οχήματα, η ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης προχωράει πιο γρήγορα από την παραγωγή των οχημάτων και προσπαθούμε να βοηθήσουμε την καλύτερη κατανομή των υποδομών σε όλη την ΕΕ». Ωστόσο, συνέχισε, πρέπει να γίνουν πιο γρήγορα βήματα στις υποδομές για τα βαρέα οχήματα και γι’ αυτό προβλέπεται να διατεθεί επιπλέον χρηματοδότηση περίπου ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, η οποία έρχεται να προστεθεί στα 1,2 δισ. ευρώ που ήδη έχουν δεσμευτεί για τις υποδομές επαναφόρτισης από το 2022».

«Είναι όμως αναγκαίο να υιοθετηθούν αντίστοιχες πολιτικές κινήτρων και από τα κράτη μέλη, όπως για παράδειγμα στη φορολογική μεταχείριση των ηλεκτρικών οχημάτων», είπε.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι στις 30 Ιανουαρίου αρχίζει ο στρατηγικός διάλογος για το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, με τον Έλληνα Επίτροπο, Απόστολο Τζιτζικώστα, να αναλαμβάνει την κατάρτιση του σχεδίου δράσης της Κομισιόν για τον κλάδο. «Θέλουμε να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο δράσης, που απαντάει στις σύγχρονες προκλήσεις και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της σημαντικής αυτής βιομηχανίας για την Ευρώπη», δήλωσε σχετικά ο Επίτροπος.

Αεροπλοΐα: Τεράστια τα οφέλη για την οικονομία της Ευρώπης από τον κλάδο των αερομεταφορών

Στη συζήτηση για το Μέλλον των Αεροδρομίων και της Αεροπλοΐας, ο κ. Τζιτζικώστας επισήμανε τα τεράστια οφέλη για την οικονομία της Ευρώπης από τον κλάδο των αερομεταφορών και την ανάγκη να αποκτήσει ο κλάδος προοπτική με τη μετάβασή του στα βιώσιμα καύσιμα.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Επίτροπος αναφέρθηκε στον κανονισμό «ReFuelEU» για τις αερομεταφορές, που ενισχύει την παραγωγή και χρήση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF), «ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για πιο καθαρές αερομεταφορές».

«Ενθαρρύνουμε την αεροπορική βιομηχανία να επενδύσει στα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα και να απαλλαγεί από τις εκπομπές άνθρακα», είπε και προσέθεσε: «Η ευθύνη της μείωσης των εκπομπών είναι ευθύνη όλων μας. Με τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα μπορούμε να επιτύχουμε καθαρότερες, πιο πράσινες και ταυτόχρονα πιο ανταγωνιστικές αερομεταφορές κι αυτός είναι παγκόσμιος στόχος. Σε ό,τι μας αφορά έχουμε σαφές μακροπρόθεσμο όραμα για τις αερομεταφορές και σαφείς κανόνες από σήμερα έως το 2050. Οι στόχοι μας είναι εφικτοί, παρότι τολμηροί».

«Επίσης -συνέχισε ο αρμόδιος Επίτροπος- υποστηρίζουμε τη βιομηχανία να επενδύσει σε πρωτοποριακές τεχνολογίες, που θα οδηγήσουν σε αεροσκάφη μηδενικών εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων επιβατικών αεροσκαφών. Βρισκόμαστε στην αρχή αυτής της ενεργειακής επανάστασης. Είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά απαιτούνται περισσότερες επενδύσεις για να πετύχουμε τους στόχους για τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα μετά το 2035, αλλά και για να πετύχουμε την αύξηση της παραγωγής συνθετικών αεροπορικών καυσίμων. Ο τομέας έχει μπροστά του 25 χρόνια για να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και τώρα είναι ο καιρός για να κάνει την αρχή. Είναι ευκαιρία, διότι οι ενισχύσεις και τα οικονομικά κίνητρα που παρέχονται σε αυτή τη διαδικασία είναι εξαιρετικά δελεαστικά για όλους τους εμπλεκομένους. Στο επενδυτικό σχέδιο βιώσιμων μεταφορών που εκπονούμε τα βιώσιμα καύσιμα έχουν κομβικό ρόλο. Η συνέπεια στην πορεία αυτή που έχουμε χαράξει δίνει μέλλον στις αερομεταφορές και θα οδηγήσει σε σταθερές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη, ενώ ενισχύει συνολικά την ανάπτυξη και την ευημερία»

Στο περιθώριο του Φόρουμ ο κ. Τζιτζικώστας είχε συναντήσεις και επαφές με μια σειρά από αξιωματούχους και εκπροσώπους φορέων των κλάδων της αυτοκινητοβιομηχανίας και του τουρισμού. Μεταξύ αυτών με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τον υπουργό Τουρισμού της Σαουδικής Αραβίας, Ahmed Al Khateeb, τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Fatih Birol, τον διευθύνοντα σύμβουλο της «Volvo Cars» Jim Rowan, την αντιπρόεδρο της «BP» Giulia Chierchia, καθώς και με στελέχη του τουρισμού, αεροπορικών εταιρειών και αυτοκινητοβιομηχανιών από όλο τον κόσμο.

Χρυσ. Μπίκατζικ

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

