Ισόβια κάθειρξη επιβλήθηκε σήμερα στη Σαντρίν Πισαρά, τη «μητέρα-δικτάτορα» που βασάνιζε την 13χρονη κόρη της και την άφησε να πεθάνει από την πείνα.

Αφού συσκέφθηκαν μόλις για δυόμισι ώρες, οι τρεις δικαστές και έξι ένορκοι (πέντε γυναίκες και ένας άνδρας) του Εφετείου έκριναν ομόφωνα ένοχη την Πισαρά και την καταδίκασαν σε ισόβια, εκ των οποίων θα πρέπει να εκτίσει τουλάχιστον 20 χρόνια για να αποκτήσει δικαίωμα αναστολής. Ο πρώην σύντροφός της, ο Ζαν-Μισέλ Κρος, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 20 ετών καθώς στέρησε από τη 13χρονη Αμαντίν την ιατρική φροντίδα που θα μπορούσε να σώσει τη ζωή της.

Νωρίτερα, ο εισαγγελέας Ζαν-Μαρί Μπενί είχε ζητήσει την καταδίκη της 54χρονης Πισαρά σε ισόβια, λέγοντας ότι για αυτήν τη μητέρα οκτώ παιδιών, που ήταν «ο τύραννος του σπιτιού, ο δικτάτορας, ο βασανιστής της Αμαντίν», δεν μπορούσε να υπάρξει άλλη δυνατή ποινή. Για τον Ζαν-Μισέλ Κρος, είπε ότι ήταν «ο θρασύδειλος συνεργάτης του συστήματος Πισαρά».

Στις 6 Αυγούστου 2020, την ημέρα που πέθανε από καρδιακή ανακοπή και σηψαιμία, μέσα στο σπίτι της οικογένειας στο Μονμπλάν, κοντά στο Μπεζιέρ, η Αμαντίν ζύγιζε μόλις 28 κιλά. Ήταν επί εβδομάδες κλεισμένη σε μια αποθήκη, χωρίς παράθυρα, και δεν της έδιναν φαγητό.

«Ζητώ συγγνώμη από τα παιδιά μου, αυτό είναι όλο», είπε η Πισαρά όταν το δικαστήριο την κάλεσε να πάρει τον λόγο για τελευταία φορά, το απόγευμα. «Δεν έχω κάτι να προσθέσω», περιορίστηκε να πει ο Κρος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

