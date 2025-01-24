ΗΠΑ: Οι αμερικανικές εξαγωγές όπλων σημείωσαν ρεκόρ το 2024

Οι πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού σε ξένες κυβερνήσεις το 2024 αυξήθηκαν κατά 29%, φθάνοντας το ποσό ρεκόρ ύψους 318,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε σήμερα το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Αυτή η αύξηση, οφείλεται σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, στο γεγονός ότι οι χώρες προσπάθησαν να αναπληρώσουν τα αποθέματα που στάλθηκαν στην Ουκρανία και να προετοιμαστούν για μεγάλες συγκρούσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.