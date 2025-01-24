Λογαριασμός
ΗΠΑ: Οι αμερικανικές εξαγωγές όπλων σημείωσαν ρεκόρ το 2024

Η αύξηση οφείλεται στο ότι οι χώρες προσπάθησαν να αναπληρώσουν τα αποθέματα που στάλθηκαν στην Ουκρανία και να προετοιμαστούν για μεγάλες συγκρούσεις

Οι πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού σε ξένες κυβερνήσεις το 2024 αυξήθηκαν κατά 29%, φθάνοντας το ποσό ρεκόρ ύψους 318,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε σήμερα το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Αυτή η αύξηση, οφείλεται σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, στο γεγονός ότι οι χώρες προσπάθησαν να αναπληρώσουν τα αποθέματα που στάλθηκαν στην Ουκρανία και να προετοιμαστούν για μεγάλες συγκρούσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

